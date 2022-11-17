Xiaomi’nin MIUI 14 arayüzü için resmi açıklama geldi
Xiaomi'nin MIUI 14 arayüzü yakında kullanıcıların karşısına çıkacak.
Xiaomi’nin kendi akıllı telefon kullanıcıları için özel olarak geliştirdiği MIUI, genel anlamda kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Hatta yeni güncellemeler de iple çekiliyor. Şirketin yeni arayüz güncellemesi hakkında ise yakında gelişme var.
ÇOK DAHA AKICI VE DİĞER CİHAZLARLA UYUMLU OLACAK
Xiaomi net bir tarih vermese de yakında arayüzün ortaya çıkması bekleniyor. Arayüz hakkında direkt Jin Fan tarafından yapılan açıklamaya göre yeni MIUI 14 çok daha akıcı ve eskiye oranla daha az sistem kaynağı kullanan bir yapıyla karşımıza çıkacak.
Yeni tasarım diline geçiş yapması beklenen Xiaomi’nin bu güncellemeyi Android 13 temelinde getirmesi bekleniyor.
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