Xiaomi'nin MIUI kullanıcı sayısı açıklandı!

25 Kasım 2022 Cuma, 15:58

Yıl içinde onlarca telefon ile karşımıza çıkan Xiaomi, kendi arayüzü olan MIUI hakkında bir paylaşım yaptı. Yayınladığı raporda 2022 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin verileri duyuran şirket bunun yanında kullanıcı sayısını da açıkladı.

MIUI KULLANICI SAYISI 564 MİLYON OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Çin merkezli teknoloji şirketinin kullanıcı sayısına yönelik yayınladığı verilerde geçen yılın aynı dönemine göre kullanıcı sayısındaki artış yüzde 16 oldu. Bu yıl 78.1 milyon artışla kullanıcı sayısını 564 milyona çıkartan şirketin vurguladığına göre bu kullanıcıların yalnızca 141 milyonu yani yaklaşık yüzde 25'i Çin'deki kullanıcılardan oluşuyor.

Diğer veriler ise beklendiği gibi değil. Xiaomi kullanıcı sayısını artırmasına rağmen geçen yıla oranla yüzde 10 daha düşük bir gelir elde ederken, net kar tarafında yıllık bazda yüzde 59 düşüş yaşanarak 294 milyon dolara ulaşıldı.