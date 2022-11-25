Xiaomi'nin akıllı atkısı 50 dereceye kadar ısıtabiliyor
Xiaomi giyilebilir ürünler tanıtmaya devam ediyor. Xiaomi Heating Scarf adı verilen bu atkı, 38 dereceden 50 dereceye kadar farklı sıcaklıklara çıkabiliyor.
Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, farklı teknolojik ürünleri piyasaya sürüyor. Akıllı maske, akıllı makyaj aynası gibi farklı ürünleri piyasaya süren şirket, şimdi de boyna takıldığında farklı sıcaklıklar vererek kullanıcıyı ısıtan bir atkı geliştirdi. Bu atkı dışarıdan bakıldığında normal bir atkı gibi görünüyor.
FARKLI SICAKLIK AYARLARI SUNULUYOR
Boyna dolanarak takılan atkıda DuPont termal yalıtım malzemesi tercih edilmiş bu sayede sıcaklığı mahafaza edebilen akıllı atkıda aynı zamanda yüksek saflıkta karbon nanotüp filmler yer alıyor. Bu sayede aksesuar 3 saniye içinde ısınıyor. Kullanıcı, 38, 45 ve 50 derece olmak üzere üç farklı sıcaklık ayarını seçebiliyor.
Kış günlerinde işe yarayacak bu atkı, kış sporları yapan kişilerin de işine yarayacak. Isı sensörünün de yer aldığı Xiaomi Heating Scarf, hava sıcaklığını ölçerek boyundaki atkının sıcaklığını ayarlıyor. Atkıda yüksek voltaj, dalgalanma, kısa devre, aşırı ısınma gibi risklere karşı koruma çözümleri de yer alıyor. Bir anormallik yaşandığında ise atkı otomatik olarak kendini kapatıyor.
Cihazın çalışmasını sağlayan 5000mAh powerbank atkının içine yerleştiriliyor. Ürün 21 dolarlık fiyat etiketine sahip.
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