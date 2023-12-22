En yüksek kaza oranına sahip marka belli oldu: Sonuç beklendiği gibi gelmedi

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:50

Güncelleme: 22.12.2023 - 14:30

Türkiye'ye giriş yapmasıyla caddelerde görmeye başladığımız elektirikli ve yarı otonom Tesla araçlara yönelik yeni bir araştırma raporu yayınlandı. Buna göre, Tesla sürücüleri ABD'deki en kötü kaza oranına sahip.

TESLA SÜRÜCÜLERİ OTO-PİLOT SİSTEMİNE ÇOK GÜVENİYOR

ABD'deki Tesla sürücülerinin en yüksak kaza oranına sahip sürücüler olduğu bir araştırma sonucu ortaya çıktı. CNBC TV'nin LendingTree araştırmasına göre, analistler 2022 ve 2023 yıllarına kadar verileri araştırdılar. Kasım ayından bir sonraki yılın kasım ayına kadar olan süredeki verileri inceleyen analistlere göre Tesla sahiplerinin kazaya karışma olasılığı çok daha yüksek.

1 yıllık kaza verilerini inceleyen analistler, 1.000 Tesla sahibinden 24'ünün kazaya karıştığını söylüyor. Öte yandan bu sürücüleri 23 kaza ile RAM ve 21 kaza ile Subaru sürücülerinin takip ettiği aktarıldı.

Tesla sürücülerinin en büyük hatasının ' otomatik sürüş'e fazla güvenmeleri oluyor. Zira burada sürücüler yollardaki tehlikelere karşı daha özgüvenli oluyor ve kaza olasılığı artıyor. Tesla'nın tüm otomobillerinde AutoPilot adı verilen yarı otonom sürücü asistanı sistemi bulunuyor. Bunun yanında tam otonom FSD (Full Self-Driving) sistemini de sunuluyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ise 2021 yılında yaptığı bir açıklamada Tesla sahiplerinin bir kazaya karışma olasılığının diğer sürücülere göre on kat daha az olduğunu iddia etmişti.