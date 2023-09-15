X'te profilde beğeni gizleme özelliği herkese açıldı

X'e dönüştükten sonra yeni özellikler kazanan platform için daha önce kısıtlı kullanıcıya sunulan 'profilde beğeni gizleme' özelliği herkese açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:12
X'te profilde beğeni gizleme özelliği herkese açıldı
Abone Ol google-news

Elon Musk'ın başına geçtiği X'de bazı özellikler aylık ya da yıllık ücret ödeyen abonelere açılıyor. Ancak kısa bir süre önce premium kullanıcılarına sunulan profilde beğeni gizleme imkanı artık herkese açıldı. İsteyen kişiler bu özelliği aktif hale getirebiliyor ve profildeki beğenileri gizleyebiliyor.

ÖZELLİK X'TE HERKESE AÇILDI

Bu özellik Instagram'dakine benzer gibi dursa da ayrılan kısımlar var.

X'de ise kişinin profilinde yer alan beğeniler sekmesini herkes değil yalnızca kullanıcı görebiliyor. Bunun yanında beğeniler yalnızca profilde değil akışta ve API'de de gizleniyor. Ancak gönderilere tek tek bakılırsa beğeniler görünmeye devam ediyor.



Player Alanı
X'te profilde beğeni gizleme özelliği profilde beğeni gizleme özelliği X profilde beğeni gizleme özelliği

İlgili Haberler

Elon Musk'tan 'maymun' itirafı: Ölmeye yakın primatlara beyin çipi takıldı

Elon Musk'tan 'maymun' itirafı: Ölmeye yakın primatlara beyin çipi takıldı
Elon Musk, SpaceX'in en büyük roketi için açıklama yaptı

Elon Musk, SpaceX'in en büyük roketi için açıklama yaptı
Elon Musk doğruladı: O özellik kalkıyor

Elon Musk doğruladı: O özellik kalkıyor

En Çok Okunan Haberler