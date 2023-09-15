X'te profilde beğeni gizleme özelliği herkese açıldı
X'e dönüştükten sonra yeni özellikler kazanan platform için daha önce kısıtlı kullanıcıya sunulan 'profilde beğeni gizleme' özelliği herkese açıldı.
Elon Musk'ın başına geçtiği X'de bazı özellikler aylık ya da yıllık ücret ödeyen abonelere açılıyor. Ancak kısa bir süre önce premium kullanıcılarına sunulan profilde beğeni gizleme imkanı artık herkese açıldı. İsteyen kişiler bu özelliği aktif hale getirebiliyor ve profildeki beğenileri gizleyebiliyor.
ÖZELLİK X'TE HERKESE AÇILDI
Bu özellik Instagram'dakine benzer gibi dursa da ayrılan kısımlar var.
X'de ise kişinin profilinde yer alan beğeniler sekmesini herkes değil yalnızca kullanıcı görebiliyor. Bunun yanında beğeniler yalnızca profilde değil akışta ve API'de de gizleniyor. Ancak gönderilere tek tek bakılırsa beğeniler görünmeye devam ediyor.
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