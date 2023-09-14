Elon Musk, SpaceX'in en büyük roketi için açıklama yaptı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:38

Güncelleme: 14.09.2023 - 13:38

Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafında yeni tahminleri var. SpaceX'in Mars'a göndermeyi hedeflediği Starship roketi kısa bir süre önce infilak etmişti. Konu hakkında soruşturma sürürken, Starship'in motorları yetersiz kalan fırlatma rampasını da yok etmişti.

Musk, konu hakkında daha patlamadan önce şunları söylemişti:

Yörüngeye ulaşacağını söylemiyorum ama heyecanın garantisini veriyorum.

2008 yılından bu yana roket fırlatan SpaceX, her yıl daha fazla başarıyla yörüngeye roket ulaştırıyor.

Bu yıl ise 62 roket fırlatıldı, 38'i ise planlanma aşamasında.

Konu hakkında Elon Musk, All-In Podcast adlı bir programa katılarak, roket için yeni bir teknik uyguladıklarını ve bu sayede güçlenen fırlatma aşamasının motorlara yük bindirmeyerek, başarıyla yörüngeye fırlatılacağını düşünüyor.

Hatta Musk'a göre bu sefer roketin yörüngeye ulaşma şansını yüzde 50'nin üzerinde görüyor.