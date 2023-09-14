Elon Musk'tan 'maymun' itirafı: Ölmeye yakın primatlara beyin çipi takıldı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 14.09.2023 - 15:47

Neuralink, geçen yıl beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisinin testleri sırasında 8 hayvana ötanazi uyguladığını kabul etse de Sorumlu Tıp Doktorları Komitesi'nin (PCRM) maymunlara "aşırı acı" çektirdikleri yönündeki suçlamalarını reddetmişti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, hayvan hakları grubu, Neuralink'i şirketin Kaliforniya Üniversitesi Davis Primat Merkezi'ndeki laboratuvarında "yetersiz hayvan bakımı" yapmakla suçlayarak Hayvan Refahı Yasası'nın 9 kez ihlal edildiğini öne sürmüştü.

Neuralink geçen yıl yayımladığı bir blog yazısında hayvan deneylerindeki sicilini savunmuş ve "hayvanlarla mümkün olan en insani ve etik şekilde çalışmaya kendilerini tamamen adadıklarını" öne sürmüştü.

Firma, "tüm yeni tıbbi cihazların ve tedavilerin" insanlar üzerinde denenebilmesi için önce hayvanlar üzerinde test edilmesi gerektiğini de belirtmişti.

Blog gönderisinde, "Her bir hayvanın kullanımı, bilimsel keşifle hayvanların etik kullanımı arasında denge kurmak için kapsamlı bir şekilde planlanmış ve değerlendirilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Neuralink CEO'su Elon Musk, daha önce Twitter olarak bilinen X'teki takipçilerinden biri tarafından konunun gündeme getirilmesinin ardından, şimdi girişimin hayvan deneyi uygulamaları hakkında daha fazla ayrıntı verdi.

Elon Musk, X'te "Neuralink implantı sonucunda hiçbir maymun ölmedi. Öncelikle ilk implantlarımızda, sağlıklı maymunlara yönelik riski en aza indirmek için ölümcül hasta (zaten ölmeye yakın) maymunları seçtik" yazdı.

NEURALİNK 2016 YILINDA KURULDU

Musk, Neuralink'i nihayetinde yapay zekayı insan beyniyle birleştirmek amacıyla 2016'da kurmuştu. Teknoloji milyarderine göre, implant edilen bir çip işitme ve görmeyi iyileştirebileceği gibi daha yüksek muhakeme ve anksiyete giderme gibi "gelişmiş yetenekler" de sunabilir.

Teknolojinin ilk uygulamaları beyin bozukluklarının ve nörolojik rahatsızlıkların tedavisine yönelik olacak ancak şirket henüz çiplerinin ne zaman kullanıma hazır olacağına dair bir tarih belirlemedi.

Mayısta Neuralink, teknolojisini insanlar üzerinde test etmeye başlamak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay aldığını açıklamıştı.

Neuralink, FDA onayının "bir gün teknolojilerinin birçok kişiye yardım etmesini sağlayacak önemli bir ilk adımı temsil ettiğini" söylemişti.