X'te yanıtları filtrelemeye izin verilmeye başlandı

Kullanıcıların gönderilere gelen yanıtları sıralamasına olanak tanıyan yeni özelliği kullanıma açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 17:10
X'te yanıtları filtrelemeye izin verilmeye başlandı
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X yeni bir özelliği kullanıma aldı. Buna göre kullanıcılar gönderilere gelen yanıtları 'en alakalı yanıtla', 'en yeni yanıtlar', 'en çok beğenilen yanıtlar' olarak sıralayabilecek. Bu sayede YouTube'daki gibi istenilen yoruma ulaşmak daha kolay olacak.

X İÇİN YENİ YANIT SIRALAMA SİSTEMİ

Yanıtları sıralama seçeneği, gönderilerin yanıt bölümüne eklendi. Kullanıcılar bu sayede gönderide yer alan spam ya da alakasız yorumları görmeden en alakalı yorumlara ulaşabilecek.

Bu sıralama ise otomatik hale gelmiyor, her gönderi için yeniden sıralama yapmak gerekiyor.


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