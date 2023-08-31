X'te yeni dönem: Beğeniler değişiyor

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:57

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:57

Elon Musk'ın sahibi olduğu X, eski adıyla Twitter, ücretli kullanıcılar için yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde ücretli kullanıcılar, beğenilerini gizleme seçeneği elde ediyor. Bu adım, rakip sosyal ağlar Threads ve Bluesky'nin son zamanlarda kendi platformlarında benzer özellikleri kullanıcıların hizmetine sunmalarının ardından geldi.

BEĞENİLER SEKMESİ GELİYOR

X'teki ücretli kullanıcılar artık profil özelleştirme seçeneklerinde bulunan "Beğeniler" sekmesini gizleme seçeneğine sahip olacaklar. Açıklamada, "Profilinizdeki Beğeniler sekmesi yalnızca size görünür olacak. Beğeniler zaman çizelgeniz de X API'lerinden gizlenecek. Bireysel Beğenileriniz gönderilerde görünmeye devam edecek." ifadeleri yer alıyor. Önceden beğeniler herkes tarafından görüntülenebiliyordu ve kullanıcılar beğendikleri gönderilere erişmek için kullanıcı profillerini ziyaret edebiliyorlardı.

Threads platformunda kullanıcılar beğendikleri gönderileri özel bir "Beğenileriniz" sekmesinde görülebiliyor.

