X'te yeni dönem: Beğeniler değişiyor
Elon Musk'ın sahip olduğu eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'e beğeni gizleme özelliği geldi. Ancak bu özellik sadece ücretli kullanıcılara özel olacak.
Elon Musk'ın sahibi olduğu X, eski adıyla Twitter, ücretli kullanıcılar için yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik sayesinde ücretli kullanıcılar, beğenilerini gizleme seçeneği elde ediyor. Bu adım, rakip sosyal ağlar Threads ve Bluesky'nin son zamanlarda kendi platformlarında benzer özellikleri kullanıcıların hizmetine sunmalarının ardından geldi.
BEĞENİLER SEKMESİ GELİYOR
X'teki ücretli kullanıcılar artık profil özelleştirme seçeneklerinde bulunan "Beğeniler" sekmesini gizleme seçeneğine sahip olacaklar. Açıklamada, "Profilinizdeki Beğeniler sekmesi yalnızca size görünür olacak. Beğeniler zaman çizelgeniz de X API'lerinden gizlenecek. Bireysel Beğenileriniz gönderilerde görünmeye devam edecek." ifadeleri yer alıyor. Önceden beğeniler herkes tarafından görüntülenebiliyordu ve kullanıcılar beğendikleri gönderilere erişmek için kullanıcı profillerini ziyaret edebiliyorlardı.
Threads platformunda kullanıcılar beğendikleri gönderileri özel bir "Beğenileriniz" sekmesinde görülebiliyor.
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