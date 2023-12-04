Yağmur nedeniyle iPhone üretimi durduruldu
Teknoloji devi Apple'ın Hindistan'daki üretimlerini yaptığı Foxconn fabrikasında yağmur nedeniyle üretim durduruldu.
Tayvanlı Foxconn ve Pegatron, Hindistan'ın güneyindeki Chennai yakınlarındaki fabrikalarında şiddetli yağışlar nedeniyle Apple iPhone üretimini durdurdu. Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai'de yaşanan şiddetli yağmur, önümüzdeki 24 saat içinde etkili olması beklenen bir kasırgaya hazırlık olarak gerçekleşti. Bu durumda en az iki kişi hayatını kaybetti ve ülkenin önemli havaalanlarından birinin pisti sular altında kaldı.
Kaynaklar, Chennai'deki iPhone fabrikasında yaklaşık 35.000 kişiyi istihdam eden Foxconn'un Salı günü üretime devam edip etmeme konusunda henüz bir karar almadığını belirtti. Foxconn, Hindistan'ın güneyindeki üretim tesislerine yatırım yaparak varlığını hızla genişletmişti.
Apple, konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayı reddederken, Foxconn ve Pegatron ise yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Pegatron, son aylarda ikinci kez fabrikasını kapatmak zorunda kaldı. Eylül ayında çıkan bir yangının ardından iPhone montajını geçici olarak durdurmak zorunda kalan şirket, şimdi de şiddetli yağışlar nedeniyle üretime ara verdi.
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