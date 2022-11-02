Yalnızca 10 adet üretildi: 700 bin TL'lik konsept telefon
Xiaomi yeni tanıttığı konsept akıllı telefonundan yalnızca 10 adet üretti ve devasa kamera lensinin takılabildiği telefon, 41 bin 210 dolara satacak.
Xiaomi yeni bir akıllı telefon konsepti tanıttı. Telefon yalnızca konsept değil aynı zamanda satın alınabilir olacak ancak sınırlı sayıda üretildi. Xiaomi 12S Ultra Concept olarak isimlendirilen telefonun öne çıkan özelliği profesyonel kamera lensi boyutlarında lensler takılabilmesi. Yani telefon böylelikle profesyonel kameraya dönüşüyor.
XIAOMI YENİ TELEFONUYLA SES GETİRDİ!
Çin merkezli akıllı telefon üreticisi bir süre önce düzenlediği etkinlikte 12S modelini tanıtmıştı. Bu telefon serisinin 12S Ultra modelinde kullanılan kamera sensörü dikkat çekmişti. Şimdi ise Xiaomi farklı bir adım atarak, cihazın özel bir versiyonunu geliştirildi.
Xiaomi 12S Concept olarak adlandırılan bu akıllı telefon, Leica lenslerinin takılabildiği bir kamera altyapısına sahip. Telefonun lens takılmış fotoğrafları paylaşıldı ve tasarım olarak lensin dahil edilmesiyle minik bir kameraya dönüştü.
Leica kısa bir süre önce Xiaomi ile bir ortaklık kurmuştu ve markanın lenslerini üretecekti. Yeni tanıtılan telefon ise tam da bu ortaklığın bir meyvesi olarak karşımıza çıktı. Eğer 10 adet üretilen bu akıllı telefonu satın alabilen şanslı kişi olursanız, Leica'nın lenslerini bu telefonda kullanabilirsiniz.
Telefonun açıklanan fiyatı 41 bin 210 dolar yani TL karşılığı yaklaşık 767 bin TL.
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