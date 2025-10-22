Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yandex "Ads Boost"u Türkiye'de devreye aldı

22.10.2025 18:33:00
Yandex Türkiye, mobil uygulama ve oyun geliştiricilerine yönelik bütünleşik reklam ve analiz çözümü "Yandex Ads Boost"u Türkiye'de kullanıma sundu.

Geliştiricilerin hem yerel hem de küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmanın ve gelirlerini artırmanın hedeflendiği yeni platform, analiz ve uygulama içi gelirleştirme araçlarını tek bir arayüzde bir araya getirerek, geliştiricilerin büyüme süreçlerini uçtan uca yönetmelerine olanak tanıyor.

Yandex Ads Boost, 600 binden fazla reklamveren ve 60'tan fazla talep tarafı platformunu içeren küresel reklam ağı sayesinde projelerin daha geniş kitlelere ulaşması, gelirlerini artırması ve marka güvenliği teknolojilerini merkezine alarak düzenli gelir akışlarını sürdürmesini sağlıyor.

AppMetrica altyapısıyla desteklenen platform, teknoloji, ürün geliştirme, büyüme ve pazarlama ekiplerine kapsamlı veri analizi ve kullanıcı davranışı takibi imkanı sunuyor.

Platform sayesinde geliştiriciler, uygulamanın teknik durumunu anlık olarak izleyebiliyor, farklı reklam formatları ve yerleşimlerinin ürün performansına etkisini değerlendirebiliyor.

Kullanıcılar ayrıca elde tutma oranı, yaşam boyu değer, dönüşüm hunileri, hedef kitle verileri ve gelir analizleri gibi temel performans metriklerine de erişim sağlıyor.

Platformun yakın zamanda kullanıcı kazanımı ve uygulama içi satın almalarla ilgili yeni araçlar sunarak, mobil geliştiriciler için daha kapsamlı ve kullanıcı dostu bir büyüme ekosistemi haline gelmesi hedefleniyor.

