Evrenin öbür ucunda rekor kıran bir kozmik lazer keşfedildi

Güney Afrikalı gökbilimciler, evrenin yarısından daha genç olduğu bir dönemden gelen, sekiz milyar ışık yılından uzakta parlayan, şimdiye kadar kaydedilen en uzak ve en parlak kozmik lazeri keşfetti. Bu rekor kıran keşif, HATLAS J142935.3–002836 olarak bilinen güçlü bir "gigamaser" sinyalidir.

Yeni keşfedilen bu sistem, HATLAS J142935.3–002836, o kadar uzakta ki, evrenin bugünkü yaşının yarısından daha az olduğu zamanki halini görüyoruz. Hem bilinen en uzak hem de en parlak sistem.

Hidroksil megamaserler doğal uzay lazerleri olarak biliniyorlar.

GALAKSİ EVRİMİNİ İNCELEMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR ARAÇ

İki galaksinin şiddetli birleşmesinden kaynaklanan bu olağanüstü olay, gazı sıkıştırarak hidroksil moleküllerini uyarır ve radyo emisyonlarını yükselterek doğal bir lazer görevi görür. MeerKAT teleskobu ve Einstein'ın öngördüğü kütleçekimsel merceklenme sayesinde bu uzak sinyal tespit edilebildi.

Çalışmanın başyazarı Dr. Thato Manamela, yolculuğu sırasında radyo dalgalarının hizalı bir ön galaksi tarafından güçlendirilmesinin, bu şaşırtıcı derecede güçlü sinyali mümkün kıldığını belirtti. Bu sayede, evrenin çok erken dönemlerinden gelen son derece parlak bir olaya tanıklık ediliyor.

Bu yeni keşfedilen gigamaser, galaksi evrimini incelemek için güçlü bir araç haline gelme potansiyeline sahip. Araştırmacılar, bu tür sistemlerin yüzlercesini hatta binlercesini bularak gözlemsel astronominin sınırlarını genişletmeyi hedefliyor.