Yapay dokunaç sistemi hassas nesneleri kavrayabilecek

25 Ekim 2022 Salı, 12:31

Harvard araştırmacıları tarafından dokunaç yapısıyla nesneleri çok nazik bir şekilde kavrayabilen robotik sistem geliştirildi.

Konu hakkında basın bülteni yayımlayan ve robotun videosunu paylaşan ekip, dokunaçların hassas yapısına vurgu yapıyor. Bu sayede kırılgan ya da sıkma eyleminin yapılmaması gereken nesnelerin tutulması daha hasarsız bir hale geliyor.

DOKUNAÇ YAPISIYLA ROBOTİK KAVRAYICI SİSTEM HASSAS NESNELERDE KULLANILACAK

Günümüzde robotik sistemler oldukça gelişmiş durumda ancak yine de kıstırma eylemini yapacak robotlar o kadar hassas değil. Yeni geliştirilen ve çok daha hassas işlemlerde kullanılması beklenen yapay dokunaçlara sahip robot hakkındaki detayların tamamı Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS) dergisinde yayımlandı.

Kauçuk bir yapıda geliştirilen bu yapay dokunaç sistemi, nesnelere dolanarak adeta 'ahtapot' gibi sarıyor. Yumuşak yapısıyla öne çıkan sistemin, özel algoritmalar veya kompleks kontrol sistemlerine ihtiyaç duymadan çalışıyor olmasının bilim insanlarına büyük bir kolaylık sağladığı aktarıldı.

Ekip, kavrama yeteneğinin daha da geliştirileceğini belirttiği bu yapay dokunaç sisteminin bilim dışında daha fazla alanda kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor.