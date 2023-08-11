Araştırma ortaya koydu: Sağlıklı yaşam için 10 bin adım atmanıza gerek yok

Yayınlanma: 11.08.2023 - 10:48

Güncelleme: 11.08.2023 - 10:53

Time dergisinin yeni bir araştırma derlemesine göre, günde sadece 4 bin adım yürümek ömrünüzü uzatmaya yardımcı olmak için yeterli olabilir.

European Journal of Preventive Cardiology isimli tıp dergisinde yer alan araştırmaya göre daha fazla hareketin daha iyi olduğu ve günde her bin adımın erken ölüm riskini yaklaşık yüzde15 azalttığı ortaya çıktı.

Ancak, sağlığınızı iyileştirmek için egzersizlerin o kadar da yorucu ya da uzun olması gerekmediğini öne süren ve giderek artan bir araştırma grubuna katılıyor. Çalışmalar, yürümekten ev işlerine ve dansa kadar her şeyin sağlığa katkıda bulunabileceğini gösteriyor.

225 BİN KİŞİ 7 YIL BOYUNCA İZLENDİ

Yeni bulgulara ulaşmak için bir araştırma ekibi, günde atılan adımlar yaygın olarak çalışılan bir fiziksel aktivite ölçütü olduğundan, yürüyüş ve sağlık üzerine daha önce yayınlanmış 17 makaleyi analiz etti. Kümülatif olarak, bu çalışmalar, ortalama yaşı 64 olan, bazıları genel olarak iyi durumda olan ve bazıları kardiyovasküler hastalık için risk faktörlerine sahip olan, birden fazla ülkeden 225 binden fazla yetişkini içeriyordu. Bu kişiler ortalama yedi yıl boyunca takip edildi.

Araştırmacılar, bu çalışmalardan elde edilen verileri analiz ettikten sonra, insanlar daha fazla yürüdükçe ölüm riskinin giderek azaldığını belirlediler. Günde 20 bin adıma kadar ek aktivitenin faydalı görünmeyi bıraktığı bir nokta bulamadılar.

Ancak, önceki araştırmalarla uyumlu olarak, sağlığı iyileştirmek için çok fazla sayıda günlük adım atmaya gerek olmadığı sonucuna da vardılar. Çalışma katılımcıları günde yaklaşık 4 bin adımlık bir eşiği geçtikten sonra herhangi bir nedenden ölme riski önemli ölçüde azalmaya başladı. Özellikle kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskine bakıldığında eşik daha da düşüktü.

Araştırmacılar, bu eğilimlerin farklı coğrafi bölgelerin yanı sıra kadın ve erkekleri karşılaştırırken de oldukça sabit kaldığını tespit etti. Bununla birlikte, farklı yaşlardaki insanlar arasında bazı farklılıklar vardı. 60 yaşından büyük yetişkinler günde 6 bin ila 10 bin adım arasında yürüdüklerinde ölüm riskinde yaklaşık yüzde 42'lik bir düşüş görülürken, 60 yaşından küçükler günde 7 bin ila 13 bin adım arasında yürüdüklerinde yaklaşık yüzde 49'luk bir azalma görüldü.

AZ MİKTARDA EGZERSİZ HİÇ YOKTAN İYİDİR

Bulgularla ilgili bazı uyarılar var:

Birincisi, bu tür gözlemsel araştırmalar kalıpları ortaya çıkarabilir, ancak neden ve sonucu kesin olarak kanıtlayamaz. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların sosyoekonomik durumlarını veya genel yaşam tarzlarını tam olarak hesaba katamadılar, bu da günlük adımların daha büyük bir bulmacanın sadece bir parçası olduğu anlamına geliyor. Örneğin, en aktif olan kişilerin daha uzun bir ömre katkıda bulunabilecek bir dizi başka sağlıklı alışkanlığa da sahip olması mümkün.

Bununla birlikte, yeni araştırma, aynı sonuca varan diğer birçok çalışmaya ve fiziksel aktivite kılavuzlarına katılıyor:

Daha fazla hareket neredeyse her zaman daha iyidir, ancak az miktarda yapılan egzersiz de hiç yoktan iyidir.