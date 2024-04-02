Yapay Güneş 100 milyon santigrat dereceye ulaştı! Rekor kırdı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:23

CNN'in haberine göre, Kore Füzyon Enerjisi Enstitüsündeki (KFE) bilim insanları, karbon kirliliğine yol açmayan temiz enerji kaynağı nükleer füzyon teknolojisini geliştirmek için KSTAR nükleer reaktörünü, 100 milyon santigrat derecede mümkün olduğunca uzun sürede çalıştırmayı hedefliyor.

Çalışmalarda Güneş'in ve diğer yıldızların parlamasını sağlayan reaksiyonlar taklit ediliyor ve olağanüstü yüksek sıcaklıklar oluşturuluyor.

GÜNEŞ'İN ÇEKİRDEĞİNDEN 7 KAT DAHA SICAK

Bilim insanları, Güneş'in çekirdeğinden 7 kat daha sıcak olan 100 milyon derece sıcaklıktaki plazmayı 48 saniye boyunca çalıştırmayı başardı. Böylece 2021'de kırılan 30 saniyelik bir önceki dünya rekoru geride kaldı.

KSTAR Araştırma Merkezi Direktörü Si-Woo Yoon, bu kadar yüksek sıcaklıkları sürdürmenin kolay olmadığını, bu nedenle bu son rekorun önemine işaret etti. Direktör, reaktörü 2026'ya kadar 300 saniye boyunca çalıştırma hedefleri olduğunu kaydetti.