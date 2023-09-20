Sonsuz enerjinin anahtarı: Çin yapay güneş yapıyor! Ama neden?

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:11

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:11

Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen gün artarken, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç da büyümektedir. Bu bağlamda, nükleer füzyon gibi temiz ve sınırsız enerji sağlayabilecek bir potansiyel enerji kaynağı önemli bir alternatif olarak öne çıkmaktadır.

Nükleer füzyon, nükleer fisyonun tam tersi bir süreçtir. Fisyon, atomların parçalanmasıyla enerji üretimini sağlarken, füzyon ise iki atom çekirdeğinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturmasıyla enerji açığa çıkarır. Güneş ve yıldızlar gibi doğal kaynaklarda bu süreç, devam eden temiz enerji üretimi için kullanılmaktadır.

2025 YILINA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Çin, bu temiz enerji kaynağına odaklanarak Hefei şehrinde Füzyon Teknolojisi için Kapsamlı Araştırma Tesisi (CRAFT) adlı büyük bir bilim tesisi inşa etmektedir. Xinhua haber ajansına göre, CRAFT, füzyon enerjisinin güç üretiminde temel teknolojilerin geliştirilmesine ve araştırılmasına hizmet edecektir.

CRAFT, 2025 yılına kadar tamamlanması planlanan Çin'in en büyük nükleer füzyon araştırma tesisi olma özelliğini taşımaktadır. Tesisin ilginç bir adı vardır; "Kuafu." Bu isim, Çin mitolojisinde Güneş'i ele geçirmeye çalışan ancak bu sırada ölen bir dev olan "Kuafu"dan gelmektedir. Çin, bu mitolojik figürün adını daha önceki projelerinde de kullanmıştır.

Xinhua tarafından yayınlanan fotoğraflar, füzyon deneylerinin yapıldığı büyük halka şeklindeki vakum odasını göstermektedir. Anhui'deki diğer bir nükleer füzyon tesisi olan "Deneysel Gelişmiş Süper İletken Tokamak (EAST)," plazmayı yüksek sıcaklıklarda tutmak için manyetik alanlar kullanarak çalışan bir süper iletken manyetik füzyon enerjisi reaktörü içermektedir.

CRAFT ve EAST gibi tesisler, nükleer füzyonun geliştirilmesi ve uygulanması konusundaki çalışmaları ilerletmektedir. Örneğin, EAST ekibi, plazmayı 120 milyon Fahrenheit derece (yaklaşık 70 milyon santigrat derece) sıcaklıkta üretebildiklerini ve bunu 1.056 saniye boyunca koruyabildiklerini açıklamıştır.

DAHA GÜVENLİ BİR ENERJİ KAYNAĞI

Nükleer füzyon, enerji üretimi açısından büyük potansiyele sahiptir çünkü büyük miktarlarda enerjiyi elektriğe dönüştürebilir. Ayrıca, nükleer füzyon, radyoaktif atık bırakmaz ve nükleer fisyon işlemine göre daha güvenli bir enerji kaynağı olarak kabul edilir.

Çin, nükleer füzyonun uygulanmasını hedeflemekte ve bu teknolojiyi yaklaşık olarak 30 ila 50 yıl içinde kullanıma sunabileceğini belirtmektedir. Bu, dünya genelinde sürdürülebilir ve temiz enerjiye erişimi artırabilecek önemli bir adım olabilir.

Kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtların yerine temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelme, iklim değişikliği ve enerji kaynaklarının sınırlı olması gibi küresel sorunlara çözüm sağlamak için önemlidir. Nükleer füzyon, bu bağlamda umut verici bir alternatif olarak öne çıkmaktadır ve gelecekte dünyanın enerji ihtiyacını karşılamada büyük bir rol oynayabilir.