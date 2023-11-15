Yapay zeka artık çok daha gerçekçi yüzler üretiyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:58

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:58

Teknolojinin insanları kandırmak için kullanılabileceğine dair endişeleri artıran yeni bir araştırmaya göre, beyaz insanların yapay zeka tarafından üretilen yüzleri artık gerçek yüzlerden daha gerçek görünüyor.

Psychological Science dergisinde yakın zamanda yayımlanan araştırmaya göre, daha fazla insan yapay zekanın ürettiği beyaz yüzlerin gerçek insanların yüzlerinden daha fazla insana benzediğini düşünürken, aynı şey beyaz olmayan insanların görselleri için geçerli değil.

IRKSAL ÖNYARGILAR VAR

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre Avustralya Ulusal Üniversitesinden çalışmanın ortak yazarı Amy Dawel, "Eğer yapay zeka üretimi beyaz yüzler sürekli daha gerçekçi olarak algılanıyorsa, bu teknoloji nihayetinde çevrim içi ırksal önyargıları güçlendirerek beyaz olmayan insanlar için ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.

Araştırmacılara göre bu tutarsızlığın nedenlerinden biri, yapay zeka algoritmalarının orantısız bir şekilde beyaz yüzler üzerinde eğitiliyor olması.

Dr. Dawel şöyle açıkladı:

Bu sorun, profesyonel görünümlü vesikalıklar oluşturmak için kullanılan mevcut yapay zeka teknolojilerinde zaten açıkça görülüyor. Beyaz olmayan insanlar için kullanıldığında, yapay zeka onların ten ve göz rengini beyaz insanlarınkiyle değiştiriyor

Çalışmada ayrıca, yapay zeka üretimi yüzlerini gerçek olarak tanımlayan kişilerin çoğunlukla kararlarının doğruluğundan emin oldukları tespit edildi; bu da insanların bu tür görüntüler kullanılarak kandırıldıklarını anlayamayabileceklerini gösteriyor.

Bilim insanları, bu tür bir yapay zeka "hiperrealizminin" kötüye kullanılmasında insanların kandırıldıklarını fark etmemelerine yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Yapay zeka ve insan yüzleri arasında hala fiziksel farklılıklar olsa da, araştırmacılar insanların bunları yanlış yorumlama eğiliminde olduğunu söylüyor.

Örneğin, çalışma beyaz yapay zeka yüzlerinin daha orantılı olma eğiliminde olduğunu ve bunun yanlış bir şekilde insanlık işareti olarak algılandığını ortaya koydu.

Ancak araştırmacılar, bu tür fiziksel ipuçlarına uzun süre güvenemeyeceğimizi söylüyor.

Yapay zeka teknolojisinin hızla ilerlemesiyle birlikte, yapay zeka ve insan yüzleri arasındaki farkların "yakında ortadan kalkabileceğini" söylüyorlar.

Bu gerçekleştiğinde bilim insanları, bunun yanlış bilginin yayılması ve kimlik hırsızlığı üzerinde büyük etkileri olabileceği konusunda uyarıyor ve ciddiyetle harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor.

Dr. Dawel şöyle dedi:

Yapay zeka teknolojisi, perde arkasında neler olup bittiğini sadece teknoloji şirketlerinin bileceği şekilde bölümlere ayrılamaz. Araştırmacılar ve sivil toplumun, sorunları büyümeden tespit edebilmesi için yapay zeka konusunda daha fazla şeffaflığa ihtiyaç var

Dr. Dawel, "İnsanları yapay zeka yüzlerinin algılanan gerçekçiliği hakkında eğitmek, halkın internette gördükleri görsellere doğru şekilde şüpheci olmasına yardımcı olabilir" diye ekledi.