Yapay zeka göz sağlığında devrim yaratacak

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:26

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:26

Türkiye’de 1928 yılında kurulan ülkemizin en köklü derneklerinden, Türk göz doktorlarını temsil eden Türk Oftalmoloji Derneği 57’nci Ulusal Kongresi 8-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Türk Oftalmoloji Derneği Erzurum Trabzon Şubesi katkılarıyla Antalya’da düzenleniyor. Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Ziya Kapran yapay zeka teknolojilerinin, göz sağlığı alanında, erken teşhiste, hastalık tahmininde ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesinde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD), kuruluşunun 95. yılında Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından biri olarak Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla eğitim çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor.

Dernek, tüm yıl boyunca çok sayıda eğitim seminerleri yaparken, Ulusal Oftalmoloji Kongresi de TOD’un en önemli bilimsel aktivitesi olarak yer alıyor. 57. Ulusal Kongrenin bilimsel programında paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, etkileşimli toplantılar, video oturumları, sözel sunumlar ile poster etkinlikleri, uluslararası genç oftalmologlar oturumları, UKOK panelleri ve endüstri uydu toplantıları yer aldığı kadar gelişen teknoloji çerçevesinde geleceğin tanı ve tedavi yöntemlerinin neler olabileceği de tartışılıyor. Kongre kapsamında göz hastalıkları ve tedavi yöntemleri ile ilgili farklı başlıklar altında seminerler düzenleniyor. Yeni teknolojilerin tanı ve tedavi yöntemlerine, göz sağlığına etkileri uzmanlar tarafından irdeleniyor.

YAPAY ZEKA KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ OLUŞTURULMASINDA KİLİT ROL OYNUYOR

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof.Dr. Ziya Kapran yapay zeka uygulamalarından oftalmolojinin önemli ölçüde faydalandığını paylaştı. Yapay zeka teknolojilerinin, göz sağlığı alanında, erken teşhiste, hastalık tahmininde ve tedavi süreçlerinin iyileştirilmesinde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Ziya Kapran açıklamalarına şöyle devam etti : “Diyabetik retinopati gibi yaygın görme bozukluklarının tespitinde kullanılan otomatik görüntü analiz sistemleri, yapay zeka sayesinde büyük veri kümelerinden öğrenerek, retina tabakası fotoğraflarını doktorlarla eşdeğer veya bazen daha iyi bir doğrulukla analiz edebilmektedir. Bu sistemler, göz damarlarının, sinir liflerinin ve diğer anatomik yapıların mikroskobik değişikliklerini tespit ederek, erken müdahalenin kapısını aralamaktadır. Göz hastalıklarının yönetiminde, yapa zekanın sunduğu bir diğer avantaj da kişiselleştirilmiş tıbbın önünü açmasıdır. Özellikle genetik predispozisyonu olan bireylerde, hastalıkların ilerleyişini modelleyebilen algoritmalar, hasta özelinde risk değerlendirmesi ve erken uyarı sistemleri geliştirebilmektedir. Bu algoritmalar, büyük miktarda hasta verisini işleyerek, hangi tedavi yönteminin hangi hastaya en uygun olduğunu belirleyebilir. Bu da göz hastalıkları tedavisinin daha etkin ve verimli hale gelmesini sağlar. Yapay zeka, bu sayede tedaviye yönlendirmede ve kişiye özel tedavi planlarının oluşturulmasında kilit bir rol oynar.”