Yapay zeka çalışanların yerini almaya başladı

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 07:50

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 07:50

OpenAI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT, hayatımıza girdiğinden beri her şey değişti. Arama motorları, üniversite sınavları, e-postalar, e-kitaplar ve daha pek çok alana giren ChatGPT, şimdi de insan çalışanların işlerini ellerinden alıyor.

İlk olarak Kasım ayında çıkan ancak kararlı sürümünün gelmesi şubat ayını bulan ChatGPT’ye olan talep artmaya devam ediyor. Bu ayın başlarında, iş tavsiyesi platformu Resumebuilder.com, ChatGPT kullanan veya kullanmayı planlayan 1.000 işletme lideriyle anket yaptı. Yapılan ankette şirketlerin neredeyse yarsının sohbet robotunu kullandığı tespit edildi. Bu grubun yasının ise ChatGPT’yi çoktan insan çalışanlarının yerine koymuş durumda.

YAPAY ZEKA KOLTUKLARI KAPMAYA BAŞLADI

Donanımhaber'in yer verdiği detaylarda Resumebuilder.com'un Baş Kariyer Danışmanı Stacie Haller yaptığı açıklamada, "ChatGPT'nin kullanımına ilişkin büyük bir heyecan var," diyor ve ekliyor; "Bu yeni teknoloji işyerinde yeni yeni yaygınlaşmaya başladığından, çalışanların mevcut işlerinin sorumluluklarını nasıl etkileyebileceğini mutlaka düşünmeleri gerekiyor. Bu anketin sonuçları, işverenlerin ChatGPT kullanarak bazı iş sorumluluklarını kolaylaştırmak istediklerini gösteriyor."

Bildirilenlere göre şirketler ChatGPT'yi halihazırda kod yazmak, metin yazarlığı, içerik oluşturmak, müşteri desteği ve toplantı özetleri gibi alanlarda sıklıkla kullanıyor. İşe alma süreçlerinde ChatGPT kullanan şirketlerin yüzde 77'si bunu iş tanımlarını yazmaya yardımcı olmak için, yüzde 66'sı görüşme taleplerini taslak haline getirmek için ve yüzde 65'i başvuruları yanıtlamak için kullandıklarını söylüyor.

Görünüşe göre çoğu işletme lideri ChatGPT’den etkilenmiş durumda. Her ne kadar iş dünyası liderleri ChatGPT'nin potansiyeli hakkında hevesli görünse de aracın çıktıları zaman zaman eleştiri noktası oluyor. Zira sohbet robotunun bazen yanlış bilgi verebilmesi dahil olmak üzere ırkçı veya önyargı güttüğü de görülüyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman daha önce ChatGPT'ye "önemli bir şey" için güvenilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuş ve yakın zamanda attığı bir dizi tweet'te yapay zeka teknolojisinin yarattığı tehlikelere ilişkin endişelerini dile getirmişti. Öte yandan tıpkı teknolojinin son birkaç on yılda gelişip çalışanların yerini alması gibi, ChatGPT’nin de çalışma şeklimizi etkileyebileceği söyleniyor. Tüm yeni teknolojilerde olduğu gibi, şirketlerin ChatGPT kullanımı da sürekli olarak gelişecek ve biz henüz bunun başlangıç aşamasındayız.

Ek olarak ChatGPT kullanımına yönelik ekonomik modeller de gelişiyor. ChatGPT kullanan şirketlerin neredeyse tamamı aracı kullanarak tasarruf ettiklerini söylerken, yüzde 48'i 50.000 $'dan fazla, yüzde 11'i ise 100 bin dolardan fazla tasarruf ettiklerini belirtiyor