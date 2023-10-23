Yapay zeka depremler meydana gelmeden 1 hafta önce tahmin edebiliyor!

Yayınlanma: 23.10.2023 - 18:00

Güncelleme: 23.10.2023 - 18:00

Deprem tahmininde yüksek hassasiyet ve doğruluk sağlamak, bilim dünyası için uzun süredir devam eden bir zorluk olmuştur. Ancak yapay zeka (AI), bu alandaki yeteneklerimizi geliştirmek için önemli bir araştırma konusu haline geldi. Yapay zeka, büyük sismik veri kümelerini analiz edebilme yeteneği sayesinde insan analistlerinin gözden kaçırabileceği deprem belirtilerini tanımlama potansiyeline sahip. Makine öğrenimi algoritmaları, araştırmacılara deprem modellerini daha iyi anlama konusunda yardımcı olabilir.

Bugün bazı yapay zeka modelleri, jeolojik özellikleri ve önceki sismik verileri inceleyerek depremleri yüksek olasılıkla tahmin etmek için kullanılmaktadır. Bu modeller, belirli bölgelerde belirli bir zaman diliminde deprem olma olasılığını hesaplar. Ancak bu tahminler genellikle çok genel olup kesin tahminleri içermez.

Depremler, yerkabuğunun derinliklerindeki tektonik plakaların karmaşık hareketlerinden kaynaklandığı için tahmin etmek oldukça zor. Bu süreç birçok değişkeni ve belirsizliği içeriyor. Yapay zeka, deprem verilerini analiz ederek ve erken uyarı sistemlerini geliştirerek faydalı olabilir. Ancak depremin kesin zamanlamasını, konumunu ve büyüklüğünü doğru bir şekilde tahmin etmek hala büyük bir zorluk.

YÜZDE 70 DOĞRULUK İLE TAHMİN EDİYOR

Interesting Engineering'in haberinde yer alan bilgilere göre umut verici bir gelişme yaşandı. Teksas Üniversitesi'nden (UT) araştırmacılar, yüzde 70 doğrulukla depremleri tahmin eden bir yapay zeka algoritmasını test ettiler. Denemeler Çin'de gerçekleştirildi ve bu sonuçlar, depremleri tahmin etmek için güvenilir bir yapay zeka sisteminin yakın gelecekte mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Sistem, 14 depremin yerini neredeyse tam olarak ve doğru bir şekilde tahmin etti. Yalnızca sekiz yanlış uyarı verdi ve bir depremi kaçırdı. Bu, depremlere karşı daha iyi hazırlık yapılmasına yardımcı olabilir ve ekonomik ve insani kayıpları en aza indirebilir.

Araştırmacılar, bu yapay zeka modelini dünya genelinde sismik faaliyetin yoğun olduğu bölgelerde test etmeyi planlıyor. Bu, modelin daha fazla veri üzerinde eğitim alarak tahmin doğruluğunu artırmasına ve depremlerin konum tahminlerini iyileştirmesine yardımcı olacak. Bir sonraki adım olarak, yapay zeka Teksas'ta test edilecek ve Teksas Sismolojik Ağ Programı'nın (TexNet) verilerini kullanarak deprem tahmini yetenekleri daha da geliştirecek.