Dikkat! Meme implantı lenfomaya neden olabilir
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, meme implantının lenf kanserine (lenfoma) yol açabileceğini belirterek, “Meme implantı yerleştirilen kişilerde bir yıldan sonra lenfoma gelişmesine bağlı implant çevresinde sıvı birikmesi veya daha nadiren 8-10 yıl sonra implant çevresinde kitle oluşabilir” dedi.
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, lenf kanseri hakkında bilgi vererek, meme implantı, saç boyası ve tarım ilaçlarının lenfomaya neden olabildiğini belirtti.
Bakteri ve kimyasalların lenfomayı tetiklediğini belirten Prof. Dr. Yıldırım, “Lenfoma, vücudun bağışıklık sisteminin bir parçası olan lenfatik sistemde başlayan bir kanser türüdür. Lenfomada lenfosit adı verilen kan hücreleri kontrolsüz şekilde çoğalır ve vücutta lenf bezlerinde ve bazen diğer organlarda da hasara neden olur.
İleri yaş, bazı virüs (Ebstein Barr virüs, HIV, Hepatit C virüsü gibi) ve bakteriler, kimyasalların (saç boyası, tarım ilaçları gibi) bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar lenfoma riskini artırdığı bilinmektedir” diye konuştu.
"8-10 YIL SONRA İMPLANT ÇEVRESİNDE KİTLE OLUŞABİLİR"
Meme implantı sonrası gelişen lenfomalardan bahseden Yıldırım, “Son zamanlarda meme implant yerleştirme sonrası da meme lenfoma vakaları tanımlanmış ve 2016 Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme implantı sonrası gelişen lenfomalar lenfomanın bir alt grubu olarak sınıflamaya alınmıştır.
Meme implantı yerleştirilen kişilerde bir yıldan sonra lenfoma gelişmesine bağlı implant çevresinde sıvı birikmesi veya daha nadiren 8-10 yıl sonra implant çevresinde kitle oluşabilir. Memede büyüme, ağrı, asimetri gibi bulgular varsa hastalar vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdırlar. Hatta bu semptomlar olmasa bile yılda bir kontrol yaptırmalıdırlar” şeklinde konuştu.
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