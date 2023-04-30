Yapay zeka duygu tanılama sistemi deneyimlenebiliyor

Yayınlanma: 30.04.2023 - 08:04

Güncelleme: 30.04.2023 - 08:04

Sadece cihazın önünde duran Zhang'ın stres değerleri, kan oksijeni seviyeleri, nabzı ve diğer fizyolojik göstergeleri saniyeler içinde ekranda beliriverdi.

Yapay zeka duygu tanılama 3.0 sistemi, Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen iki günlük zirvede tanıtıldı.

Yapay zeka sistemi, akıllı bilişim teknolojisi hizmetleri sağlayıcısı Hengfeng Information şirketi tarafından geliştirildi. İnsan yüzündeki çok küçük değişimleri yakalamak için yüksek çözünürlüklü bir 4K kamera kullanan sistem, duygusal durumlara ilişkin bir hesaplama modeli oluşturarak davranışları ve fizyolojik sinyalleri analiz ediyor.

"ÖLÇÜLEN FİZYOLOJİK DURUMLARA GÖRE İNSANLA BİLGİSAYAR ARASINDA ETKİLEŞİM KURUYOR"

Hengfeng Information şirketinde üst düzey ürün yöneticisi olan Lin Zhixian, "Ölçülen fizyolojik durumlara göre insanla bilgisayar arasında duygusal etkileşim kurulabiliyor" dedi. Lin, "Cihaz, kamu güvenliği, belediye yönetişimi, tıbbi bakım, finans ve sigorta ve eğlence gibi birçok alanda uygulama imkanı bulabilir" şeklinde konuştu.

Çeşitli sektörlerdeki derin entegrasyonunu hızlandıran ve sürekli dijital teknolojinin yenilik ve uygulanmasını teşvik eden yapay zeka teknolojisi, dijital ekonomi ve reel ekonominin entegrasyon ve gelişimini destekleyecek.

Zirvedeki bir alt forumda konuşma yapan Çin Siber Uzay İdaresi Başkan Yardımcısı Cao Shumin, "Yapay zeka, Çin'in sıçramalarla devam eden bilimsel ve teknolojik gelişiminin, endüstriyel dönüşüm, iyileşme ve üretkenliğinin genel gelişiminin kritik bir lokomotifi haline geldi ve ülkenin eski büyüme faktörlerinin yerine yenilerinin konulmasına ve yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasına destek veriyor" dedi.

Zirve kapsamında düzenlenen bir dijital ürün fuarında insansı robotlar, kalabalık bir ziyaretçi grubunu karşıladı.

Önde gelen insansı robot şirketi Leju Robotics tarafından geliştirilen Aelos EDU robotu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ve tüm dünyadaki robot meraklıları için insansı robot eğitim hizmetleri sağlamak üzere tasarlandı.

Leju Robotics şirketinde üst düzey ürün yöneticisi olan Tian Guisheng, "Öğrenciler, programlama yoluyla robotlarımızı özelleştirebiliyor. Bu süreçte öğrenciler daha somut ve deneye dayalı bir ortamda bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi temel konuları kavrayabiliyor" dedi.

Tian, "Kendimizi gençlerin yapay zekaya olan ilgilerini geliştirmeye, insansı robot eğitimiyle yenilikçi düşünmeye teşvik etmeye ve Çin'in dijital kalkınması için bir yetenek havuzu oluşturmaya adadık" diye ekledi.

Cao, "Son yıllarda Çin, yapay zeka gelişiminde verimli sonuçlar elde etti. Yapay zeka konusunda verilen buluş patentlerinin ve yayınlanan makalelerin sayısı, dünyada en üst sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı. Yapay genel zekanın, ivme kazanmasının beklendiğini kaydeden Cao'ya göre, çekirdek teknolojilerin araştırma ve geliştirmesinde atılım yapmak kritik önemde.

Fujian Elektronik ve Bilişim Grubu tarafından kurulan yapay zeka bilgi işlem merkezi, Fujian'da resmi olarak açıldı.

Düşük karbonlu kipe, yüksek yoğunluklu bilgi işlem kapasitesine ve entegre işletim platformuna sahip merkez, yapay zeka altyapısının inşasını ve yapay zeka teknolojisinin ve ilgili sektörlerin derin entegrasyonunu hızlandırıyor ve merkezin Fujian'daki çeşitli sektörlerin dönüşüm ve gelişimi desteklemesi bekleniyor.

Merkez, eyaletteki 170 işletme ve bilimsel araştırma enstitüsüyle işbirliği yapmak istiyor. Merkez, yerel endüstriye özellikleri temel alan yapay zeka yeniliği planları hazırlamak üzere 47 yüksek teknoloji işletmesiyle işbirliği yapmış ve ilgili alanlarda 200'ün üzerinde yetenekli birey eğitmiş durumda.

Yapay zeka, Çin'in dijital kalkınmasını teşvik etmesine karşın, yüksek enerjili tüketim seviyeleri, yüksek karbon emisyonları ve çevre kirliği gibi sorunlara yol açıyor. Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Yüksek ve Yeni Teknoloji Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Mei Jianping, "Yeşil yapay zeka, gelecekteki dijital kalkınmanın kaçınılmaz eğilimidir. Yeşil teknoloji yeniliği sistemi kurmak ve yeşil yapay zeka sektöründeki çalışmaları desteklemek gerekiyor" dedi.