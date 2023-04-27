Yapay zeka seçimlere damga vuracak

Yayınlanma: 27.04.2023 - 17:47

Güncelleme: 27.04.2023 - 17:47

Yapay zekaların kullanım alanları son zamanlarda giderek artmaya başladı. Özellikle siyaset alanında artık yapay zekalar oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yeni Zelanda ve Japonya'da yapılan seçimlerde yapay zekalar aday oldu. Ayrıca seçmen kitlelerinin analizi için de birçok ülke yapay zekaları tercih ediyor.

2016'daki ABD seçimleri ve İngiltere'nin Brexit oylaması gibi oylama süreçlerinde sahte bot hesapların manipülatif etkileri görülmüştü. Yapay zeka odaklı sürdürülebilir teknolojiler geliştiren girişimcilik stüdyosu Cerebrum Tech'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdem Erkul yapay zekaların bot hesap oluşturmada ve sahte haber üretme etkisi konusunda uyardı.

TWİTTER'DA HER 5 TRENDİN BİRİ SAHTE

Türkiye'de geçen günlerde yayınlanan bir araştırmaya göre de Twitter'da son iki ayda günlük trendlere giren her beş gündem etkiketinden en az birinin sahte olduğu tespit edilmişti. Dr. erdem Erkul'a göre 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlerde kanun yapıcıların yapay zekalarla oluşturulmuş dezenformasyona dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi.

ERKUL: KANUN YAPICILARIN YAPAY ZEKAYI GÜNDEME ALMASI GEREKİYOR

Tüm dünyada yapay zekaya yönelik regülasyon tartışmalarının hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Dr. Erdem Erkul, Türkiye’de de kanun yapıcıların geç kalınmadan yasal düzenlemeleri gündeme alması gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

“Bu konuda ABD ticari açıdan faydacı bir yaklaşım sergilerken, AB tarafında ise kişilik hakları ve veri güvenliğinin gözetilmesi yaklaşımı ağır basıyor. Çin’de ise toplanacak verilerin kullanıcıya açıkça belirtilmesi ve onay alınması şartı bulunuyor. Yapay zeka teknolojisi temelli uygulamaların yasaklanması, bu teknolojilerin potansiyelinden tamamen yararlanmamızı engelleyebilir. Bu nedenle tamamen yasaklanmasına karşıyım ama düzenlemelerin olması gerektiğine inanıyorum. Ülkemizin böyle bir durumda, uygulamaları /ürünleri/ hizmetleri tamamen yasaklamak yerine yapay zekalı araçlara ve hizmetlere ilişkin bir yasal çerçeve oluşturmasının, yapay zekanın bizlere sağlayacağı kolaylıklardan da yararlanmamıza daha fazla olanak sağlayacaktır. Bu ve benzeri uygulamaların etik, adil ve güvenli bir şekilde kullanımını teşvik eden politikalar geliştirilir ise herkes için daha faydalı olabileceğini düşünüyorum.”