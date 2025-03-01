Yapay zeka, eleştirel düşünmeyi azaltıyor
Araştırmaya göre, yapay zeka kullanımı arttıkça kişilerin eleştirel düşünme oranları azalıyor.
Bilim insanları, 319 kişiye, işle ilgili görevleri yerine getirmek için yapay zekaya nasıl ve ne zaman güvendiklerini ve bunun kendi eleştirel düşünme yeteneklerine ilişkin algılarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini incelemek için anket uyguladı. Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin araştırmasına göre, kişiler yapay zekaya ne kadar çok başvurursa o kadar az eleştirel düşünce geliştirdiler.
Araştırma, yapay zekaya bağımlılığın, kişilerin eleştirel düşünme yeteneklerini kullanma biçimini değiştirdiğini gösterirken, bu gibi durumlarda odağın bilgi doğrulama, yanıt entegrasyonu ve görev yöneticiliğine kaydırıldığı belirtildi.
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