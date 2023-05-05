Eski ChatGPT yaratıcısından uyarı: İnsanlık yok olabilir

Eski OpenAI çalışanı Paul Christiano, yapay zeka sistemlerinin insanın bilişsel kapasitesini aşması halinde kıyamet senaryosunun yüzde 50 olabileceğine dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2023 - 15:48
Eski ChatGPT yaratıcısından uyarı: İnsanlık yok olabilir
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Eski OpenAI çalışanı ve Alignment Araştırma Merkezi yöneticisi Paul Christiano, yapay zeka gelişiminin insanlığı tehdit edebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bankless podcast'inde konuşan Christiano, yapay zeka sistemlerinin insanın bilişsel kapasitesini aşması durumunda kıyamet senaryosunun yüzde 50 olabileceğine dikkat çekti.

Christiano, yapay zekanın insanın bilişsel kapasitesini aşması ve her yere çok sayıda yapay zeka yerleştirilmesi sonucunda insanlığın yok olabileceğini söyledi.

Böyle bir senaryoda yapay zeka sistemlerinin insanları öldürmeye çalışması halinde bunun olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde yapay zekanın babası olarak anılan Geoffrey Hinton da yapay zeka teknolojisinin tehlikelerine dikkat çekerek bu alana katkıda bulunmaktan pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Hinton, yapay zeka sistemlerinin insanlardan daha zeki olabileceği fikrinin birkaç kişi tarafından benimsendiğini, ancak çoğunluğun bunun mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi.

Christiano ve Hinton'un uyarıları, yapay zeka gelişiminin kontrolden çıkabileceği ve insanlığı tehdit edebileceği konusunda farkındalık oluşturuyor. Bu nedenle yapay zeka gelişimiyle ilgili güvenlik konularının ciddi bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanıyor.


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