Yapay zeka gerçek bir duruşmaya girecek

Yayınlanma: 07.01.2023 - 12:21

Güncelleme: 07.01.2023 - 12:21

2020 yılında Birleşik Devletler’deki bir avukatın ortalama geliri yıllık 127 bin dolara yakındı. Tüm bu paranın belli ki başka bir yerden gelmesi gerekiyor; çoğunlukla da avukatların temsil ettiği müvekkillerden. Maalesef pek çok insanın ne yüksek ücret isteyen avukatlar için bütçesi var ne de uğraştırıcı bürokratik işlemlerle uğraşacak zamanı. Türkçe'de ‘para verme’ anlamına gelen DoNotPay isimli bir şirket, olumlu sonuçlanabilecek itirazların çoğu kez yarı yolda kaldığını düşünüyor ve oyun alanına biraz eşitlik getirmek istiyor.

YAPAY ZEKA BU YIL GERÇEK BİR DURUŞMA ORTAMINA GİRECEK

DoNotPay, 2015 yılından beri geçmişteki çok sayıda duruşma ve hukuk verisiyle eğitilen yapay zeka yazılımı yoluyla giderek çeşitlilik kazanan hukuki danışmanlık hizmeti sunuyor. Şirketin geçtiğimiz ay araç kitine getirdiği son güncelleme, faturaları azaltmak ve istenmeyen abonelikleri iptal etmek üzere pazarlık etmek gibi kabiliyetler sunuyor. Bu sayede müşterilerin uzun etkileşimlerden kaçınması sağlanıyor. DoNotPay, 2023 yılında işleri bir adım daha ileri götürerek gerçek bir duruşma ortamında sanıklara yardım etmek istiyor.

Populer Science Türkçe'de yer alan New Scientist dergisine göre bu yapay zekalı sohbet robotunun geliştiricileri, geçenlerde ismi verilmeyen bir kişiye önümüzdeki duruşma tarihinde kullanması için yazılıma bağlanacak bir akıllı telefon vermeyi planlıyor. Duruşma esnasında sanık aşırı hız cezasına itiraz ederken, yapay zeka da davanın gidişatını dinleyip bir kulaklık yardımıyla hakime verilebilecek tüm yanıtları sanığa aktaracak.

Bununla beraber DoNotPay’in CEO’su Joshua Browder, ülkede kulaklık ile dinleme yapmanın “kuralların ruhuna” uymasa da “teknik açıdan kurallar dahilinde” olduğu (şimdilik belirtilmeyen) bir yer belirlediklerini söylüyor. Fakat bu test duruşmasındaki sanığın endişelenecek fazla bir şeyi yok; sonuç ne olursa olsun, DoNotPay davayı kaybederlerse trafik cezasını ödemeyi kabul etmiş.

OpenAI’nin etkileyici ChatGPT yazılımı ve Meta’nın mükemmele yakın BlenderBot3 deneyi gibi projelerin yükselişiyle birlikte, üretken yapay zeka programları son yıllarda sanatsal ve ahlaki tartışmalarda giderek daha fazla ön plana çıkıyor.

Aynı tür ilerlemelerin hukuki ortamlarda yer bulması şaşırtıcı olmasa da, uzmanların uyarısına göre yapay zekanın tüm hukuk profesyonellerinin yerini almasına daha çok var. İngiltere’deki Sheffield Üniversitesinde çalışan yapay zeka tasarımcısı Nikos Aletras, “Avukatınız size ‘Şunu yapalım’ dediğinde, bize tavsiye verecek bilgi ve uzmanlıkları olmasına güveniyoruz” diyor. “Fakat [yapay zekada] tahminlere güvenmek çok zor.”