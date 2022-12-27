Yapay zeka sohbet botları tek uygulamada birleştirildi

27 Aralık 2022 Salı, 07:00

Poe adlı uygulama, kullanıcıların sorulara anında yanıt veren yapay zeka sohbet botlarıyla iletişim kurabilmesi için geliştirildi.

Açılımı "Açık Keşif Platformu (Platform for Open Exploration)" olan Poe, kullanıcıların bir dizi dil modeliyle sohbet edebilmesine olanak tanıyor.

Poe'nun sohbet arayüzünde yapay zeka araçlarına yemek tarifleri, problem çözümleri ve doğa üzerine meseleler de dahil olmak üzere birçok konuda soru sorulabiliyor.

KULLANICILARI EN UYGUN DİL MODELİNE YÖNLENDİRİYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre, uygulamanın kullanıcıları dil modelleriyle ayrı ayrı konuşabiliyor. Örneğin Poe, "yazı yazma", "yemek pişirme" ve "problem çözme" gibi kategorilerin yer aldığı arayüzündeki öneriler aracılığıyla kullanıcıları konuya en uygun dil modeline yönlendiriyor.

ABD'li OpenAI firmasının, sohbet botu ChatGPT'yi bu ay yayımlamasının ardından yapay zeka dil modelleri epey popüler hale geldi.

Gelmiş geçmiş en gelişkin dil modeli olarak bilinen GPT-3 tabanlı bu sohbet botu, şiir, öykü ve düzyazı yazma yeteneğinin yanı sıra kullanıcıların sorularına bir arama motoru gibi cevap verdiği için de övgü topluyor.

Poe, ChatGPT de dahil olmak üzere bir dizi sohbet botuyla birlikte çalışabilmesiyle dikkat çekiyor.

Şirketin TechCrunch'a açıklamada bulunan bir sözcüsü, "İnsanların bir dizi farklı yapay zeka aracısıyla kolayca etkileşim kurabileceği bir yer olacak şekilde tasarlandı" diye konuştu:

Son 12 yılda Quora'yı işleterek tüketiciler için sanal ürünler oluşturmaya dair çok şey öğrendik. Özellikle bilgi arayan kişilere hizmet etmede deneyimliyiz.

Öte yandan OpenAI'nin ChatGPT'si açık bir API'ı yok. Açılımı "Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface)" olan API, bir yazılımın diğer yazılımlarla iletişim kurmasını sağlayan programlama talimatlarına deniyor.

Bu da aslında Poe'nun ChatGPT'yle etkileşim kurabilmesi için şirketlerin anlaşmış olması gerektiği anlamına geliyor. Öte yandan Quora temsilcileri, bu uygulama için OpenAI veya başka bir firmayla işbirliği yapıp yapmadıklarını açıklamaktan kaçınıyor.

Şirket temsilcileri ayrıca, Poe'nun Quora'nın bir parçası olmadığını vurguluyor. Buna göre Quora yönetimi, yeni uygulamayı bağımsız bir girişim olarak görüyor.

Temsilciler Poe'yu gelecekte ticari açıdan nasıl kullanacağına dair ayrıntı vermiyor. Ancak şimdilik beta sürümünün kullanıcılarından geri bildirimler toplamaya ve sistemi bu bildirimler doğrultusunda geliştirmeye odaklandıklarını belirtiyor.