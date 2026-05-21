Yapay zeka görünümlü 92 binden fazla siber saldırı keşfedildi

Kaspersky'dan yapılan açıklamaya göre, siber saldırganlar, kullanıcıları zararlı dosyaları indirmeye ikna etmek için güvenilir yapay zeka markalarını taklit etti.

Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT), yıl başından bu yana "ajan tabanlı yapay zeka" yazılımı görünümündeki 15 binden fazla kötü amaçlı yazılım örneği belirledi. Bu örnekler arasında bankacılık Truva atları, casus yazılımlar, exploit araçları ve sisteme ek zararlı içerikler yükleyebilen kötü amaçlı indirme araçları yer aldı.

Kaspersky, mayısta "Silver Fox" gelişmiş sürekli tehdit grubuyla bağlantılı yeni bir operasyonu da ortaya çıkardı. Operasyonda saldırganların, yapay zeka araçlarına erişmek isteyen kullanıcıları hedef alarak bazı işletim sistemleri için sahte Claude AI uygulamaları dağıttığı belirlendi.

Şirket, kurumlara gerçek zamanlı koruma, tehdit görünürlüğü, olay inceleme ve müdahale yetenekleri sunan güvenlik çözümlerinden yararlanmalarını, bireysel kullanıcılara ise güçlü gizlilik ve güvenlik geçmişine sahip güvenilir şirketlerin yapay zeka servislerini tercih etmelerini önerdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Rusya ve BDT Birimleri Başkanı Dmitry Galov, yapay zeka ajanlarının kurumsal ortamlara entegrasyonunun güven kavramını değiştirdiğini belirtti.

Otomatikleşen her eylemin sistemler ve veri alışverişlerinden oluşan daha geniş bir zincirin parçası haline geldiğini aktaran Galov, şunları kaydetti: