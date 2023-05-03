Yapay zekâ hangi mesleklerin yerini alabilir?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:05

Güncelleme: 03.05.2023 - 09:53

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Yapay zekâ alanında öncü isimlerden olan bilim insanı Geoffrey Hinton, bu teknolojinin geliştirilme metodlarına karşı uyarılarını dile getirirken, birçok sektörde, yapay zekânın nasıl avantaja çevrileceği üzerine kafa patlatılıyor. BBC’nin ekonomi editörlerinden Faisal İslam, şirket patronlarına bu konuyu nasıl ele aldıklarını sordu.

Birçok patron, ChatGPT tipi teknolojisinin, toplantıların hararetli tartışmalarının başında olduğunu söylüyor.

Birkaç hafta önce, İngiltere’nin en büyük tüketici eksenli şirketlerinden birinin patronunun yanındaydım. Bu yönetici, bir müşteri şikayetinin dökümünü ChatGPT’ye yükledi ve o anda belirlediği birkaç kurala göre de şikayeti yanıtlama talimatı verdi.

Yaklaşık bir dakika sonra ekranda oldukça ikna edici bir yanıt belirdi.

Bana söylenene göre, chatbotun sağladığı yanıt, yüzde 85 oranında isabetliydi. Bu bir insan çalışandan beklenen standartın yalnızca biraz altında bir oran. Ancak bir çalışanın şirkete maliyeti ile sohbet robotunun maliyeti göz önüne alındığında bu oranlar daha dikkat çekici oluyor.

Bu denemeden çıkacak iyi sonuç, müşteri danışmanlarının üretkenliğini de artıracak şekilde, yapay zekânın başa çıkamadığı, kalan yüzde 15’lik orana odaklanmakta olabilir.

Yapay zekâ teknolojisinin merkezinde olduğu Geniş Dil Modelleri de giderek daha etkili hale geliyor. Bu teknoloji, yetişkin bir insan zekâsı seviyesinde olmasa da bu noktaya uzak da değil.

İlerlemeler beklenenden daha hızlı gerçekleşiyor ve bu teknoloji, katlanarak gelişme noktasına yaklaşıyor olabilir.

Değişimin benimsenme hızı da göz önüne alındığında, bu yıl içinde bile bir istihdam şoku görülebilir.

Peki yapay zekâ, yaşayan en zeki insandan daha zeki hale geldiği an, bir başka eski Google çalışanı olan Ray Kurzweil’in uyarı içeren ifadesiyle, ‘tekillik’ sürecinin başlangıcı olur mu?

Bu efsaneye göre, gelecekte yapay zekâ insan zekâsının ötesine geçerek medeniyeti ve insan doğasını radikal bir değişime uğratacak. Şu anda bu sürecin başlangıç noktasında olabilir miyiz?

Teknoloji bize yaşam kalitemizin artması noktasında birçok ilerleme sağladı. Akıllı telefonlarımız, aradığımız tüm içeriği ve bilgiyi her an bize sunma kapasitesi ile donatılmış durumda.

Üst düzey bir yönetici bana, bu icatların aslında boş zamanları daha eğlenceli hale getirmeye yaradığını söylemişti ve “İnsani bir tecrübe olarak sıkıntı duymayı ortadan kaldırmış olabilir ama tüm bu icatlar sizi işte daha üretken hale getirdi mi?” sorusunu iletmişti.

'YAPAY ZEKÂYI KULLANMAYI BİLEN BİRİ İŞİNİZİ ALABİLİR'

Open AI/ ChatGPT yöneticisi Sam Altman da kullanım oranlarının büyüklüğünün kendisini şaşırttığını söylüyor.

Gerçek sürpriz ise, bu teknolojilerin, büyük yaratıcılık gerektiren, yetenek odaklı iş kollarına da nasıl uygulanabileceğinin görülmesi oldu. Bu tarz iş kollarının kendilerini sağlama aldığı düşünülüyordu.

Bu teknolojiler sayesinde, yaratıcı sürecin başlangıç aşaması olan ‘ilk taslak’ ya da ‘boş sayfa’ olarak adlandırılan kısım, verilen komutlarla saniyeler içinde aşılabiliyor. Tekrar edelim, var olan yapay zekâ teknolojisinin, henüz yetişkin bir insan kadar zeki olmadığı noktadayız.

Kötü haber ise, bu teknolojinin sosyal ve ekonomik krizler yaratması olasılığı.

Yapay zekâ, bazı sektörlerde o kadar hızlı yaşama geçebilir ki, burada çalışanlar yeni duruma adapte olacak zaman bulamayabilir. 1980’li yıllarda madenciliğin başına gelen, 2020’lerde müşteri temsilcilikleri ve yaratıcı ajansların başına gelebilir mi?

Bazı teknoloji guruları, “Yapay zekâ işinizi almayacak, ama yapay zekâyı kullanmayı bilen biri işinizi alabilir” diyor.

Ancak benzer kişilerden, “Herkesin bilgisayar kodu öğrenmesi gerek” tavsiyesi de duyulmuştu. Bu artık, yapay zekânın geldiği noktada, isabetli bir kariyer tavsiyesi olmayabilir.