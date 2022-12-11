Yapay zeka ile fotoğraf nasıl yapılır? Fotoğrafları avatara dönüştüren uygulama nedir?
Sosyal medyanın yeni çılgınlığı fotoğrtafları avatara çevirmek. Peki, yapay zeka ile fotoğraf nasıl yapılır? Fotoğrafları avatara dönüştüren uygulama nedir?
Son günlerde sosyal medya birçok kullanıcı avatara dönüştürülen fotoğraflarını paylaşıyor. Yapay zeka kullanılarak avatara dönüştürülen fotoğraflar şu sıralar Instagram'ın yeni akımı oldu. Pek çok ünlünün de dahil olduğu bu akım ile beraber fotoğraflar rönesans döneminden ya da bir süper kahraman filminden çıkmış gibi duruyor.
YAPAY ZEKA İLE FOTOĞRAF NASIL YAPILIR?
Yapay zeka ile fotoğraların avatara dönüştürülmesi Lensa AI uygulaması ile yapılıyor.
LENSA AI UYGULAMASI NEDİR?
Lensa AI 2018 yılında Prisma Lab şirketi tarafından geliştirilen bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Prisma Labs, 2016 yılında Alexey Moiseenkov ve Rus geliştiricilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Lensa AI, yapay zeka ile fotoğrafların avatarlara dönüşmesini sağlıyor. Lensa AI uygulamasında sadece sihirli avatar değil fotoğraflara rötüş yapma şansı da bulunuyor.
LENSA AI UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
Lensa AI uygulamasını iOS ya da Google Play üzerinden indirebilirsiniz.
-Uygulamayı açın.
-'Fotoğraflar' sekmesini tıklayın.
-'Sihirli Avatarlar' yazan sarı alana tıklayın.2
-'Devam'a tıkladıktan sonra 10 ila 20 özçekim yüklemeniz istenecek
-10-20 özçekim seçtikten sonra cinsiyetinizi seçmeniz istenecek
-Fotoğrafları seçtikten sonra ödeme istenecek
-Yaklaşık 20 dakika sonra, avatarlarınızın görüntülenmeye ve kaydedilmeye hazır olduğu konusunda bilgilendirileceksiniz.
LENSA AI UYGULAMASI ÜCRETLİ Mİ?
Lensa AI uygulamasını indirmek ücretli değil. Ancak fotoğrafları düzenlemek için ücret ödemelisiniz.
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