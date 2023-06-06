Yapay zeka Microsoft'a 100 milyar dolar ek gelir sağlayabilir

Yayınlanma: 06.06.2023 - 10:54

Güncelleme: 06.06.2023 - 10:54

Microsoft yapay zekaya ciddi yatırımlar yapıyor. Özellikle ChatGPT sonrası hizmetlerine üretken yapay zekayı entegre eden Microsoft'un 2027 yılına kadar şirkete ek gelir olarak 100 milyar dolar sağlaması bekleniyor.

2027 YILINA KADAR EK GELİR ELDE EDECEK

Analistlere göre Microsoft, yapay zeka üzerinden üç şekilde gelir elde edecek. Bunlardan biri Copilot yazılımının Office, Dynamics ve Linkedln gibi hizmetlerine entegre etmesiyle olacak. Bu sayede daha fazla kullanıcıya ulaşmak mümkün hale gelecek.

Bir diğeri ise Azure bulut çözümlerinde yapay zekaya başvurması ve bu sayede talebin artması. Öte yandan Microsoft imzalı Bing de pazar payını artıracak ve temel senaryoda Microsoft 2027 yılına kadar 50 milyar ile 100 milyar dolar arasında ek gelir elde edecek.