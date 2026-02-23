Yapay zeka özellikleri gerçekten her kullanıcı tarafından isteniyor mu?

Yapay zeka araçlarının ve özelliklerinin kullanımı her geçen gün artarken araştırma şirketi Circana tarafından yeni bir rapor yayınlandı. Bu rapora göre ABD'deki yetişkinler yapay zeka özelliklerini tamamen benimsememiş görünüyor. Kullanıcılar, bu özelliklerin sunulduğu cihazları güvenilir bulmazken, veri gizliliği gibi önemli konulara da yeterince odaklanılmadığını düşünüyor.

Araştırmaya katılan kişilerin üçte birinden fazlası yapay zeka özellikleri sunulan cihazlara karşı daha mesafeli yaklaşıyor.

Veri güvenliğinin yanı sıra kullanıcılar bu yeni yapay zeka özelliklerinin eklendiği cihazlarda ve platformlarda yapılacak fiyat güncellemesini istemiyor.

Kullanıcıların büyük bir kısmı kullandıkları cihazların özelliklerin yeterli buluyor ve yapay zeka özelliklerini de çok beklemiyor. Bu da bazı yetişkin kullanıcıların yapay zeka özelliklerine sahip cihazlara ya da platformlara karşı mesafe almasına neden oluyor.

Öte yandan araştırma raporunda 18 ve 24 yaş grubunda yer alan genç yetişkin kullanıcıların özellikle telefonlarında yapay zeka destekli özellikleri kullanmaya daha açık olduğu da aktarılıyor. Yaş ilerledikçe gelişmiş yapay zekaya olan ihtiyaç ve beklentiler de düşüyor.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ KULLANICI TARAFINDA ÇOK AZ KARŞILIK BULUYOR

Teknoloji hizmetleri sağlayıcısı olan ignitec tarafından aktarıldığına göre tüm yapay zeka özelliklerinin yüzde 70 ile 80'i kullanıcılar tarafından hiç kullanılmıyor. Kullanılsa bile kullanıcı deneyimini kötüleştirmeye neden olabiliyor. Yapay zeka tiyatrosu olarak adladırılan bu kavram, yenilikçi gibi görünen ancak gerçek anlamda bir değer sunamayan veya anlamlı çözümler sağlayamayan, gösterişli, yapay zeka destekli özelliklerin piyasaya sürülmesindeki artan eğilimi tanımlıyor.

Bazı şirketlerin sunduğu 'tam anlamıyla kötü deneyim sunan' yapay zeka özellikleri eleştirilirken, özelliklerin bazıları da geri çekildi. Örneğin LinkedIn'in gönderiler için yapay zeka tarafından oluşturulan sorular özelliğ vardı. Bu yüzeysel, çok genel ve kullanıcı deneyimine neredeyse hiçbir katkı sağlamadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bunun yanı sıra Apple'ın yapay zekası tarafından oluşturulan haber özetleri hizmeti, yanlış bilgiler ya da hatalı içerikler sebebiyle gelen tepkiler üzerine geçen yılın ocak ayında kullanımdan kaldırıldı. Meta'nın deneysel yapay zeka karakter hesapları da kullanıcılardan gelen olumsuz geri dönüşler ve eleştiriler sebebiyle geçen yılın başlarında kapatıldı.