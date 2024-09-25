Yapay zeka paktını yüzlerce şirket imzaladı! Ne olacak?
Avrupa Birliği'nin (AB) gönüllü taahhütler içeren yapay zeka paktına 100'ün üzerinde şirket imza attı.
AB Komisyonu, teknoloji, telekomünikasyon, sağlık, bankacılık, otomotiv ve havacılık gibi çeşitli sektörlerden 116 firmanın AB yapay zeka paktına imza attığını açıkladı.
Açıklamada, pakt ile AB yapay zeka yasasının uygulamaya girmesi öncesinde şirketlerin, bu alandaki yönetim stratejisi, yüksek risk sistemlerinin belirlenmesi, farkındalık gibi alanlarda gönüllü taahhütlerde bulunduğu belirtildi.
BAŞTA GELEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DE İMZALADI
Paktı imzalayan firmalar arasında Microsoft, Google, Amazon, OpenAI, Hewlett Packard, IBM, Lenovo, Samsung, Qualcomm, Sap ve Adobe de bulunuyor.
Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın pakta katılmaması dikkati çekti.
AB Yapay Zeka Yasası'nın Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Pakt ile bu süreçte yapay zeka alanında uyum sağlanması hedefleniyor.
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