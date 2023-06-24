Dövize endeksli ilaçlar SGK'den çıkarılıyor iddiası

CHP’li Burhanettin Bulut, dolardaki artış nedeniyle lösemi hastalarının kullandığı Jakavi adlı ilacın SGK ödeme listesinden çıkarıldığı iddiasıyla soru önergesi verdi. Bulut, “SGK’nin aldığı bu kararla ilacı alamaz duruma gelen binlerce lösemi hastası ve yakını mağdur olmuştur” dedi.

Mehmet Aka
Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00
Dövize endeksli ilaçlar SGK'den çıkarılıyor iddiası
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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, SGK ödeme listesinden çıkarılan lösemi hastalarının kullandığı Jakavi adlı ilacı Meclis gündemine taşıdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Bulut, “Lösemi hastaları 2-3 yıl süren bir tedavi ile sağlıklarına kavuşabilmektedir. SGK, lösemi hastalarının ilik nakli sonrası kullandığı 40 bin TL’lik Jakavi adlı ilacı ödeme listesinden çıkarmıştır” dedi.

(Burhanettin Bulut)

‘KADERİNE Mİ TERK EDİLECEK?’

CHP’li Bulut, Polistemi vera tanısı endikasyonunda, endikasyon dışı belgesi ile ödenen Jakavi adlı ilacın şu anda sadece miyelofibrozis tanısı ile ödendiğini belirterek şöyle devam etti:

“Endikasyon dışı belgesiyle bile polistemi vera teşhisinde ödenmez hale gelmiştir. SGK’nin aldığı bu kararla ilacı alamaz duruma gelen binlerce lösemi hastası ve yakını mağdur olmuştur. Şimdi Bakan Işıkhan’a soruyorum: Dövize endeksli yüksek fiyatlı ilaçların SGK’yi mali açıdan zorladığı için SGK listesinden çıkarıldığı iddiası doğru mudur, SGK’nin aldığı bu kararla ilacı alamaz duruma gelen binlerce lösemi hastası kaderine mi terk edilecektir?”


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