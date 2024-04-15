Yapay zeka tarafından yapılan ilk kısa filmin fragmanı yayınlandı

TCLtvPlus tarafından yayınlanan fragman yapay zeka ile oluşturulan ilk kısa filmi gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 01:22
Yapay zeka tarafından yapılan ilk kısa filmin fragmanı yayınlandı
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Yapay zeka kullanılarak hazırlanan, reklam filmlerinin nasıl fiyasko ile sonuçlandığını görmüştük ancak TCLtvPlus tarafından hazırlanan kısa film, öncekilere kıyasla daha doğal bir görünüme sahip. TCLtvPlus'ın Next Stop Paris Trailer Digital adını verdiği fragmanda, Paris'e giden bir trende tanışan ve aşık olan iki gencin hikayesine değiniliyor.

YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULAN İLK KISA FİLMİN FRAGMANI

TCLtvPlus Studios'un yaptığı açıklamada animatörler, VFX uzmanları ve yapay zeka mühendislerinden oluşan ekibin yanı sıra en son yapay zeka teknolojisini özelleştiren ve yapımcılara, yazarlara ve oyunculara destek verdiği de aktarılıyor. 

Stüdyodan çıkan ilk orijinal prodüksiyon olan Next Stop Paris, yapay zeka tarafından oluşturulsa da seslendirme tarafında gerçek oyuncular yer alıyor. Hangi yapay zeka modelinin açıklanmadığı kısa film için yapılan bu öngösterim, genel anlamda pek yankı uyandırmadı.

Yapımın tamamı ise bu yaz yayınlanacak. 


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