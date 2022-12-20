Sanatçılar yapay zekayı protesto ediyor

20 Aralık 2022 Salı, 07:00

Oyun, film veya medya sektöründe görev alan dijital sanatçıların birbiriyle işlerini paylaştığı ve portföy olarak kullandığı internet sitesi ArtStation, yapay zeka karşıtı posterlerle doldu.

Son günlerce yazılı komutlardan görseller üreten, Midjourney, DALL-E veya Stable Diffusion gibi yapay zeka araçlarının dijital sanatçıların istihdamını tehlikeye atıp atmayacağı tartışılıyor.

GEÇEN HAFTADAN BERİ PROTESTO EDİLİYOR

ArtStation'daki protesto da bazı kullanıcıların yapay zekada üretilen tasarımları siteye yüklemeye başlaması nedeniyle yapılıyor.

Sitede hesabı olan dijital sanatçılar, geçen haftadan beri yapay zeka karşıtı bir görseli kendi protföylerine yükleyerek harekete katılıyor.

Görselde yapay zekanın İngilizce kısaltması olan AI kelimesi kırmızı bir çember içerisinde resmediliyor ve üzeri çiziliyor. Çemberin altında ise "AI tarafından oluşturulan görsellere hayır" ifadeleri yer alıyor.

Independent Türkçe'de yer alan bahsi geçen görsel üretim araçları, aslında yine insanlar tarafından çizilen veya çekilen milyonlarca görüntüyle eğitildi.

Ancak araçlar bunları etkin biçimde karıştırarak, kullanıcının talepleri doğrultusunda "özgün" görseller ürettiği için telif hakları konusunu daha da tartışmalı hale getiriyor ve bu nedenle sert eleştiriliyor.

Bunun yanı sıra intihal iddiaları da gündemde. Örneğin, açık kaynaklı Stable Diffusion'ı kullanan Lensa AI adlı uygulamanın, kullanıcıların yüklediği selfielerden avatarlar oluşturmak için başka sanatçıların çalışmalarını izinsiz kullandığı iddia edilmişti.

ArtStation'daki protestonun ilk katılımcılarından biri illüstratör Nicholas Kole oldu. Görselin kendisi ise bir başka illüstratör Alexander Nanitchkov tarafından tasarlandı.

Kole, "Bunu görmek bende biraz umut ve dayanışma isteği uyandırdı" dedi. VICE News'a konuşan Kole, Dayanışma amacıyla aynı küçük resmi yayınlamaya karar verdim ve trendi koruyabilecek miyim diye bir baktım" ifadelerini kullandı.

Kendisi gibi hisseden herkesi görseli paylaşmaya davet eden Kole, "Bundan sonra her şey kendiliğinden gerçekleşti" diye ekledi:

Zanaatımıza sahip çıkmak için yapay zekaya karşı doğal olarak büyüyen bir fikir birliği var.