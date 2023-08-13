Yapay zekanın önerdiği ölümcül tarifler şaşırtıyor

Yayınlanma: 13.08.2023 - 02:08

Güncelleme: 13.08.2023 - 02:08

Yeni Zelanda merkezli süpermarket zinciri Pak'nSave, alışveriş yapanlara bir yapay zeka kullanarak buzdolabında kalan malzemelerinden tarifler oluşturma olanağı sunuyor. Savey Meal-Bot ilk olarak haziran ayında tanıtıldı ve Pak'nSave, herhangi bir ekstra market yolculuğu yapmadan bir tarif oluşturmak için en az üç malzemeye ihtiyacınız olduğunu söylüyor.

YAPAY ZEKA ARTIK HER YERDE

İşler bazen, istendiği gibi gitmiyor. Chip'te yer alan detaylarda Yeni Zelandalı yorumcu Liam Hehir, Twitter’da Pak'nSave botundan yalnızca su, amonyak ve çamaşır suyu içeren bir tarif oluşturmasını istediğini yazdı. Bot da bu isteğe uydu ve “susuzluğunuzu gidermek ve duyularınızı tazelemek için mükemmel alkolsüz içecek” olan “Aromatik Su Karışımı” için bir tarif sundu. Herhangi bir ilkokul kimya öğretmeninin vurgulayacağı gibi, bu karışım ölümcül klor gazını yaratacaktır. Bot, kendisine su, ekmek ve “karınca zehri aromalı jöle” içeren malzemeler sunulduğunda da bir tarif sunmaktan çekinmedi.

Savey botu, sunduğu tariflerle şimdiden pek çok kişiyi güldürmeyi başardı, ancak son zamanlarda daha fazla insan, temizlik ürünleri, yapıştırıcı ve hatta kedi maması dahil olmak üzere botun tariflere koyulan şeyler konusunda hiçbir kısıtlamasının olmadığını fark etti.

YENEBİLECEK MALZEMELER DE HER ZAMAN İYİ SONUÇ VERMİYOR

Ayrıca, normal malzemeleri eklediğinizde bile her zaman yenilebilecek bir tarifle karşılaşmayabiliyorsunuz. Şirket, The Guardian'a bazılarının aracı "uygunsuz ve amacına uygun olmayan şekilde" kullanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylemiş olsa da, bot, kekik aromalı sıvı bir sütlü sosu adaçayı ile marine edilmiş bir tofu ve nori sandviçte kullanmaktan çekinmiyor. Dahası, bota sunduğunuz hiçbir malzeme tarifin dışında bırakılmıyor gibi gözüküyor. Hatta, bazı durumlarda ekmek veya süt gibi bir yemeğe malzemeler de ekleyebiliyor ve bu da sizi markete gitme ihtiyacından kurtarma amacını ortadan kaldırabiliyor.

Neyse ki Pak'nSave, botun ayarlarını iyileştirmek için çalıştığını söylüyor.

Savey’i yükleyen kullanıcılara, tariflerin “bir insan tarafından incelenmediği” ve Pak'nSave'in, yemeğin kendisi “uygun” olsa bile “tarif içeriğinin doğruluğu, uygunluğu veya güvenilir tüketimi” hakkında hiçbir iddiada bulunmadığı bildiriliyor. Bu sorumluluk reddi beyanlarıyla beraber de botun en başta neden sunulduğu bile tartışılabilir.

Şirketin Savey botu için hangi AI modelini kullandığı bilinmiyor, ancak ChatGPT ve diğer büyük sohbet robotlarının, ister molotof kokteyli ister klor gazı olsun, zehirli gaz veya diğer kimyasallar veya zarar verebilecek araçlar oluşturmasını isteme konusunda kısıtlamaları var. Bununla birlikte, bu sohbet robotları, kaliteli ve hatta yenilebilir tarifler bulma konusunda herkesin bildiği gibi kötüdür.

Bu yeni bir sorun değil.

Sinir ağları ve erken sohbet robotları, çevrim içi oldukları sürece uygulanabilir, yenilebilir tarifler oluşturmakta başarısız oldular. Modern AI botları, bazı bileşenleri tanımakta daha iyi hale gelse de, AI, hangi bileşenlerin sıklıkla birlikte kullanıldığı konusunda eğitilir, bunları birleştirmekten ne tür bir sonuç çıkacağı konusunda değil.