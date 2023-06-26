Yaratıcılık için ‘rüya eldiveni’

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 05:10

Cihazın test edildiği çalışmada 49 katılımcı dört gruba ayrıldı. İlk gruba Dormio ile 45 dakikalık uyku süresi verildi ve uykuya geçme aşamasında bir ses kaydı ile ağaçlar hakkında rüya görmeye yönlendirildi. Yine cihazı kullanarak uyuyan ikinci gruptaki katılımcılardan yalnızca düşüncelerini gözlemlemeleri istendi. Diğer iki grup ise 45 dakikalık süre boyunca uyanık kaldı ve bir gruba ağaçları düşünmesi, diğerine düşüncelerini gözlemlemesi söylendi. 45 dakikalık süresinin ardından katılımcılardan yaratıcılıkla ilişkili üç görevi gerçekleştirmeleri istendi. Görevlerden ilki, “ağaç” kelimesini içeren bir hikaye yazmaktı. Hikâyelerin değerlendirilmesi, yazarların hangi gruba ait olduğunu bilmeyen kişilerce yapıldı ve ağaçları düşünmeye yönlendirilen gruptaki katılımcıların en yaratıcı hikâyeleri ürettiği görüldü. Ek olarak, uyuyan ancak ağaçlar hakkında düşünmeye yönlendirilmeyen katılımcılar da uyanık kalan katılımcılarınkine kıyasla daha yaratıcı hikâyeler yazdı.

Ağaçları hayal etmeleri söylenen insanlar, ıraksak düşünme görevlerini içeren diğer iki görevde de en yüksek puanı aldı. Görevlerin birinde katılımcılardan bir ağaç için düşünebildikleri kadar yaratıcı kullanımı listelemeleri istendi. Son görevde bir isim listesi verilen katılımcılar, her birine karşılık akla gelen ilk fiili söylediler.

https://neurosciencenews.com/sleep-creativity-23250/