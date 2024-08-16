Yaygın ağrılar ile hava durumu arasında nasıl bir ilişki var?

Yayınlanma: 16.08.2024 - 06:05

Güncelleme: 16.08.2024 - 06:05

Yağmur yağsın ya da güneş açsın, hava durumu kas-iskelet sistemi ağlarını etkileyebilir mi? Bilime göre pek de alakası yok. Nisan ayında yayınlanan çalışmada, bilim insanları hava koşullarının değişmesiyle, eklem ve kas ağrıları arasındaki ilişkiyi inceledi.

Bu rahatsızlıkları yaşayan kişiler, hava değişimlerinden etkilendiklerini düşünseler de vakaları ele alan incelemelerde hava koşullarındaki değişimler, ağrıların şiddetlenmesine neden olmuyor. Peki neden çoğu kişi hava değişimlerinin ağrılarını artırdığına inanıyor?

SOĞUK HAVA VE EKLEM AĞRILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hava durumu genellikle yeni veya devam eden sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Buna örnek olarak soğuklar astım semptomlarını kötüleştirebiliyor ya da yüksek sıcaklıklar aritmi, kalp durması ve koroner kalp hastalığı gibi kalp sorunları riskini artırabiliyor.

Daha önce yapılan bir çalışmada kişiler hava durumunun ağrılarıyla ve sızılarıyla bağlantılı olduğunu bildirmiş. Çalışmada, diz, kalça veya el osteoartriti olan her üç kişiden ikisi soğuk havalarda şikayetlerinin artığını söylüyor.

Yeni araştırmada ise 15 binden fazla kişiden alınan veriler incelendi. Bu kişiler çoğunlukla sırt ağrısı, diz veya kalça osteoartriti olmak üzere 28 binden fazla ağrı bildirdiler. Araştırmacılar daha sonra bu raporları, hava tiplerindeki değişim sıklığı ile hastaların ağrılarıyla karşılaştırdı.

Sıcak ve soğuk hava başta olmak üzere nemli ya da kuru hava ya da yağmurlu, rüzgarlı gibi bazı kombinasyonlar da ele alındı.

Sonuçta; hava sıcaklığı, nem ya da hava basıncı gibi hava durumu değişiklikleri, diz, kalça ve diğer eklemlerdeki ağrıları artırmadığı ortaya çıktı. Bu çalışma aslında hava koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak eklem veya kas ağrısı yaşanmadığını ve soğuk bir günün diz veya sırt ağrısı yaşama riskini artırmayacağını gösteriyor.

Çalışma bunu söylerken, insanlar neden havayı suçluyor? Çünkü, bazı insanların soğuk havalarda fiziksel aktiviteleri azalabiliyor. Örneğin spor yapmak yerine daha fazla oturan bu kişilerde uzun süre hareketsiz kalmak ve oturmaya bağlı olarak eklem ağrıları olabiliyor. Bir diğer sebep ise çok soğuk ya da sıcak günlerde kişilerin uyku rutinleri bozulabilir. Kötü uyku, sırt ve diz ağrılarını tetikleyebilir. Ancak bu da doğrudan sıcak ya da soğuk hava ile ilişkili değil.

Kış aylarında eklem ve kas ağrılarının artamasının bir diğer sebebi soğuk hava nedeniyle kasların ve damarların kasılarak kas ve eklemlere giden kan akımının azalması. Bu durum kasların ve eklemlerin daha kolay hasar almasına neden oluyor. Bu nedenle uzmanlar kış aylarında da egzersiz rutinin bozulmamasını öneriyor. Beslenme düzeni, doğru giysi seçimi gibi çok da önemli görülmeyen faktörler de dikkat edilmesi gereken diğer noktalar oluyor.