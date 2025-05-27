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Yeni Apple güncellemeleri cihazları değiştirecek

Yeni Apple güncellemeleri cihazları değiştirecek

27.05.2025 18:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni Apple güncellemeleri cihazları değiştirecek

iOS 19 ile tüm Apple cihazlarının değişim geçirmesi bekleniyor.

Apple yeni güncellemeleriyle bir değişime işaret ediyor. iOS 19'un sadece tasarımsal olarak iPhone'larda değişiklik sunması değli, tüm cihazlarda bir değişimin habercisi olduğu belirtiliyor. Apple 9 Haziran'da WWDC etkinliğini yapacak. Bu etkinlik yazılım tarafında Apple'ın yapacaklarının bir ön gösterimi olacak. Burada karşımıza çıkacak iOS 19, macOS 16, watcOS 12 ve tvOS 19 farklılıklar içerecek.

iOS 19 NASIL OLACAK?

Apple uzun bir süredir yenilik sunmamasıyla eleştiriliyor. Tasarımsal olarak çok büyük değişiklikler yapmayı tercih etmeyen şirket bunu söylenene göre yazılım tarafında yapacak. Tüm Apple cihazlarında dikkat çekecek bir tasarım değişikliği bekleniyor. 

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre bu tasarım değişikliğinin ilhamı Apple Vision Pro yazılımı olan visionOS'tan geliyor. Bir süredir iOS 19'un tasarım değişikliği içereceği söyleniyordu ancak bunun daha genişletilmiş şekilde diğer Apple cihazlarında da göreceğimiz ortaya çıktı. 

Apple'In yeni görsel dilinin kod adı ise Solarium oluyor.

Tasarıma yönelik de bazı yorumlar var. Yeni arayüz, daha sade, modern ve farklı bir yapıda olacak. Burada Vision Pro'dan alınan ilham büyük ölçüde kendini gösterecek. 

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