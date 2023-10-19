Yeni Apple Watch çift dokunma hareketi nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:53

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:53

Apple, son teknoloji Apple Watch modellerine, işaret parmağınızı iki kez hızlıca birbirine dokundurarak saat işlevlerini kontrol etmenizi sağlayan yeni bir özellik ekliyor. Bu özellik, tek bir elinizi kullanmanız gerektiğinde özellikle faydalı olacak ve günlük kullanımı daha da kolaylaştıracak.

Bu yeni özellik "Çift Dokunma" olarak adlandırılıyor ve Ekim ayı itibariyle watchOS 10.1 güncellemesiyle aktif hale getirilecek. Bu güncelleme şu an geliştirici beta aşamasında ve Apple Watch'ınıza yüklemek isterseniz, bir iPhone'da çalışan iOS 17.1 beta sürümünü indirip kullanmanız gerekecek.

ÇİFT DOKUNMANIN YETENEKLERİ NELERDİR?

Çift Dokunma, oldukça basit bir işlev sunar. Saatinizi kontrol etmek istediğinizde, saati kaldırırsınız ve ardından ekranını görmek için işaret parmağınızla başparmağınıza iki kez dokunursunuz.

Çift Dokunma, varsayılan olarak bulunduğunuz uygulamada birincil işlemi seçer. Örneğin, bir çağrı geldiğinde yanıtlamak veya bitirdiğinizde kapatmak için kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, medya oynatırken duraklatmak, devam etmek veya atlamak için de kullanabilirsiniz.

Başka kullanım durumları da mevcuttur. Zamanlayıcı ayarladıysanız, bu hareketle zamanlayıcıyı duraklatabilir ve yeniden başlatabilirsiniz. Alarmları ertelemek, Kamera Uzaktan Kumandası uygulamasını tetiklemek veya bildirimleri kapatmak gibi günlük görevlerinizi yerine getirmek için de kullanabilirsiniz. Ayrıca, diğer elinizin meşgul olduğunu varsayarak bu hareket tasarlandığı için, metin mesajı alırsanız sesli yanıt vermek veya mesajı göndermek gibi işleri de hızla yapabilirsiniz.

Ayrıca, Çift Dokunma, Saat Kadranı'ndan Akıllı Yığın'ı çağırmak ve aralarında gezinmek için de kullanılabilir, böylece en sık eriştiğiniz bilgilere tek elle kolayca ulaşabilirsiniz.

ÇİFT DOKUNMA NASIL AYARLANIR?

Çift Dokunma özelliği varsayılan olarak devre dışıdır, bu nedenle bu özelliği kullanabilmeniz için manuel olarak etkinleştirmeniz gerekecektir. Ayarlardan veya iPhone'daki Apple Watch uygulamasından ayarları özelleştirebilirsiniz. Ancak, bu işlem için Yardımcı Dokunma, El Hareketleriyle Yakınlaştırma, El Hareketleriyle VoiceOver ve Hızlı Eylemler gibi bazı Erişilebilirlik seçeneklerini etkinleştirmeniz gerektiğini unutmayın.

Apple Watch'ta:

Ayarlar uygulamasını açın. Hareketler'e dokunun. Çift Dokunma'ya dokunun ve ardından özellikleri açmak için anahtarı etkinleştirin. Erişilebilirlik Özelliklerini Kapat' seçeneğini isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. "Oynatma" (Oynat/Duraklat veya Atla) ve "Akıllı Yığın" (İlerle veya Seç) için tercih ettiğiniz ayarı seçin.

iPhone'da:

Watch uygulamasını açın. "Saatim" sekmesine tıklayın. Hareketler'e dokunun. Çift Dokunma'ya dokunun ve ardından anahtarı açın. Erişilebilirlik Özelliklerini Kapat' seçeneğini isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. "Oynatma" (Oynat/Duraklat veya Atla) ve "Akıllı Yığın" (İlerle veya Seç) için tercih ettiğiniz ayarı seçin.

Apple, Çift Dokunma özelliğinin Series 9 çipinin hızlı Neural Engine'i tarafından etkinleştirildiğini ve bu nedenle yalnızca Series 9 ve Ultra 2 modellerinde kullanılabileceğini belirtiyor. Önceki Apple Watch modellerinde bu özelliği desteklemeyen kullanıcılar, Series 4 ve daha yeni modellerde bulunan benzer ancak daha sınırlı bir erişilebilirlik özelliği olan AssistiveTouch'u deneyebilirler.

Çift Dokunma özelliği, Apple Watch kullanıcılarına tek elle daha fazla kontrol sağlamak için tasarlanmış kullanışlı bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Bu hareket temel işlevlerin hızlı ve kolay bir şekilde kullanılmasını sağlarken, yalnızca yeni nesil Apple Watch modellerinde mevcut olacak olması, bu modellere geçiş yapmayı düşünen kullanıcılar için ek bir cazibe oluşturuyor.