Yeni araştırma EURO 2024'ü izlemenin iştahı etkilediğini gösterdi

Yayınlanma: 23.06.2024 - 16:03

Güncelleme: 23.06.2024 - 16:03

Yeni bir araştırmaya göre spor müsabakalarını izlemek, kendimiz spor yapmışız gibi acıkmamıza neden oluyor. Yapılan çalışmada, kişilerin izledikleri yayınlara göre şeker tüketimleri incelendi. Ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça ilginç oldu. Buna göre spor müsabakalarını izlemek daha çok şeker tüketimine neden oluyor. İzlenen spor kolaylaştıkça tüketim de artıyor.

Grenoble Ecole de Management laboratuvarında gerçekleştirilen ilk çalışmada 112 öğrenci denemeye katıldı. İki gruba ayrılan öğrencilerin yarısı spor müsabakalarını izlerken kalan yarısı ise hiçbir fiziksel aktivite içermeyen bir yapım izledi. Ardından da öğrencilere değerlendirmeleri için 70'er gram şekerleme verdi ve değerlendirmelerini istedi. Spor videoları izleyen öğrencilerin daha çok şeker tükettiği görüldü.

ERKEKLER DAHA ÇOK ŞEKER TÜKETİYOR

Webtekno'nun aktardığı araştırmada dikkat çeken bir başka nokta ise erkek öğrencilerin kadın öğrencilerden daha çok şeker tüketmesi oldu. Öyle ki bu bariz şeker tüketimi farkı, araştırmacıların elde ettiği sonuçların nedenlerinden şüphe etmelerine neden oluyor. Bu yüzden de araştırmacılar, erkek katılımcıları devreden çıkararak ikinci bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Kadınların katıldığı çalışmada, ne tür sporların şeker tüketimini arttırdığı incelendi. Bunun için de atletizm, jimnastik, beyzbol, ragbi ve kaya tırmanışı gibi sporlara ait videolar kullanıldı. Ardından da öğrenciler şekerleri denedi. Kolay sporları izleyen kişiler ortalama 30,1 gram şeker tüketirken zor sporları izleyenlerin tüketimleri ise 18 grama kadar düştü.

Araştırmacılara göre bu durumun sebebi ise hedeflerin gerçekleştirilmesi hissinden kaynaklanıyor. Hedeflerini tamamladığına inanan insanlar kendilerine ödül vererek daha rahat hareket ediyorlar. Bu yüzden de spor müsabakaları kolaylaştıkça insanlar bu hisse daha çok kapılıyor ve daha çok şekerleme tüketiyorlar.