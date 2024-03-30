Araştırmalar ortaya koydu: Zararsız sanılan alışkanlık kişinin kendini 10 yıl daha yaşlı hissetmesine sebep oluyor!

Yayınlanma: 30.03.2024 - 21:14

Güncelleme: 30.03.2024 - 21:14

Psikologlar, kesintisiz gece uykusunun kişiler üzerindeki etkilerini inceledikleri bir araştırmada ilginç bulgular elde etti. Uykunun, kişinin kendini ne kadar genç veya yaşlı hissettiğini etkilediği görüldü. Bireyin kendini yaşlı hissetmesi sadece uzun süreli uyku düzeniyle değil, aynı zamanda kişinin kısa süreli uykusuzluklarında da ortaya çıkıyor.

YAŞAM KALİTESİ UYKU KALİTESİNE BAĞLI

Uzmanlara göre, "kalitesiz uyku" daha yorgun hissetmekle sınırlı değil. Aynı zamanda sağlıksız beslenme alışkanlıklarını teşvik ediyor, fiziksel aktiviteyi ve sosyal etkileşimi azaltıyor, bu kişinin deneyimlere karşı isteksizlik duymasına yol açıyor.

Araştırmanın ilk aşamasında, 18-70 yaş arasındaki 429 gönüllüye kendilerini kaç yaşında hissettikleri ve son bir ay içinde kötü uyudukları gece sayısı soruldu. Araştırmalar sonucu kötü bir uyku ile gecelerini geçiren katılımcıların ortalama üç ay daha yaşlı hissettikleri ortaya çıktı. Bir önceki ay hiç kötü uyumadıklarını belirtenlerin ise gerçek yaşlarından ortalama altı yaş daha genç hissettikleri tespit edildi.

İkinci aşamada ise, 18-46 yaş arasındaki 186 gönüllü iki gece üst üste dokuz saat, sonraki iki gece üst üste ise sadece dört saat uyuma fırsatı buldu. Araştırma sonuçları, gönüllülerin iki gece üst üste sadece dört saat uyuduklarında kendilerini ortalama dört yaş daha yaşlı hissettikleri ortaya koydu. Bazı katılımcıların ise kendilerini 10 yıl daha yaşlı hissettikleri belirlendi. Ancak, dokuz saat boyunca yatakta kalma imkanı bulan gönüllülerin gerçek yaşlarından ortalama üç ay daha genç hissettikleri gözlemlendi.