Yeni bir vampir mürekkep balığı keşfedildi

Yayınlanma: 14.07.2024 - 14:13

Güncelleme: 14.07.2024 - 14:13

Araştırmacıların yaptığı yeni çalışmaya göre Vampyroteuthis pseudoinfernalis adı verilen yeni bir kalamar türü bulundu. Daha önce bulunan ilk tür Vampyroteuthis infernalis olarak adlandırılmıştı. Vampir denmesinin sebebi ise hayatta kalmak için kan emmesi değil, hikayelerde vampirlerin ışığı sevmemesi gibi bu tür de ışıktan hoşlanmıyor.

YENİ VAMPİR KALAMAR TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Ayrıntıları aktarılan yeni tür bioRxiv üzerinde yayınlandı. İlki gibi kolları arasında koyu renkli bir ağa sahip. Bu ağ sayesinde pelerin takan vampirlere benziyorlar. Araştırmacılar ilk olarak 1903 yılında bir deniz araştırmasında V.Infernalis'i buldular. O zamanlardan bu yana pek çok genç vampir mürekkep balığı kayıt edildi.

Vampir kalamarın ikinci türü 2016 yılında Güney Çin Denizi'nde bulundu. Bu kalamarlar denizin alacakaranlık kuşağı olarak adlandırılan bölgesinde yaşamayı tercih ediyor.

Bu vampir mürekkep balıkları, çevrelerini aydınlatmak için ışık üretebiliyorlar. Bu tür, ürettikleri ışığı yırtıcı hayvanların kafasını karıştırmak için kullanıyor. Aynı zamanda karanlıkta kaybolmak için ışık küreleri de gönderebiliyorlar.