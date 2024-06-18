Ölümcül bir 'vampir' bakteri keşfedildi: 'Kana karşı doymak bilmiyor...'

Yayınlanma: 18.06.2024 - 16:10

Güncelleme: 18.06.2024 - 16:10

"Vampir" olarak adlandırılan ve yeni keşfedilen bakteri, E coli (bakteri türü) de dahil olmak üzere bakterilerin insan kanına ulaşıp onunla beslenmesini içeriyor.

Araştırmacılar, bulgularının, iltihaplı bağırsak hastalıklarından muzdarip bireylerin sağlıklarını ve yaşamlarını iyileştirebileceğine inanıyor.

Washington Eyalet Üniversitesi'nden (WSU) bir ekip tarafından yürütülen çalışmada, bu bakterilerin besin olarak tüketebilecekleri besin açısından zengin kanın sıvı kısmı olan seruma ilgi duydukları tespit edildi.

eLife dergisinde yayınlanan bu bulgular, kan dolaşımı enfeksiyonlarının nasıl oluştuğu ve potansiyel tedavi yöntemleri hakkında yeni bilgiler sundu.

WSU Veterinerlik Fakültesi'nden çalışmanın sorumlu yazarı Profesör Arden Baylink, "Kan dolaşımını enfekte eden bakteriler ölümcül olabilir. Kan dolaşımı enfeksiyonlarına en sık neden olan bakterilerden bazılarının aslında insan kanındaki bir kimyasalı algıladığını ve ona doğru yüzdüğünü öğrendik" dedi.

Profesör Baylink ve çalışmanın başyazarı Siena Glenn, insan serumuna çekilen en az üç tür bakteri Salmonella enterica, Escherichia coli veya E coli ve Citrobacter koseri tespit etti.

Uzmanlar, bazı bakterilerin, insanların yaklaşık yüzde birini etkileyen iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla (IBD) mücadele edenler için en önemli katil olduğu konusunda alarm verdiler.

Baylink'in de aralarında bulunduğu uzmanlar, bağırsak kanamasını taklit etmek için Kemosensoriyel Enjeksiyon Teçhizatı Deneyi adı verilen şık ve yüksek güçlü bir mikroskop düzeneği hazırladılar. İnsan serumundan küçük parçalar enjekte ettiler ve bakterilerin altmış saniyeden kısa bir süre içinde seruma doğru ilerleyişini hayretle izlediler.

Çalışma ekibi, Salmonella'nın Tsr olarak bilinen kurnaz bir protein reseptörüne sahip olduğunu ve bu reseptörün böceklerin seruma doğru yüzmesini sağladığını anladı. Hatta protein kristalografisini kullanarak bu proteinin serin ile karışan atomlarını gözetlemek için işin özüne indiler.

Görünüşe göre, serin bu bakterilerin kokusunu aldığı ve kemirdiği kan kimyasalı olabilir.

Glenn, "Bu bakterilerin kan kaynaklarını nasıl tespit edebildiğini öğrenerek, gelecekte bu yeteneği engelleyen yeni ilaçlar geliştirebiliriz. Bu ilaçlar, kan dolaşımı enfeksiyonları açısından yüksek risk altında olan IBD hastalarının yaşamlarını ve sağlıklarını iyileştirebilir" dedi.