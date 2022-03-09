Joe Biden'ın adı, 10 kollu vampir mürekkep balığı fosiline verildi

09 Mart 2022 Çarşamba, 14:55

ABD Başkanı Joe Biden, 328 milyon yaşındaki bir vampir mürekkep balığı fosiliyle özdeşleştirildi.

Kanada sınırında yer alan ve deniz kıyısı bulunmayan Montana eyaletinin muson yağmurlarıyla yıkandığı, Güney Asya'daki Bengal Körfezi'ne benzer coğrafi yapıda olduğu, tropikal sularla kuşatıldığı dönemden kalma bir vampiropod (vampir mürekkep balığı ve ahtapotun dahil olduğu aile) fosili üzerinde çalışan New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden paleontolog Christopher Whalen, bunun vampiropodların bilinen en eski atası olduğunu saptadı.

Bu buluş, grubun sularda dolaşmaya başladığı dönemi bilinenden 82 milyon erkene aldı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre; Whalen'ın çalışmasıyla ilgili dün Nature Communications dergisine yayımladığı makalede, fosile Başkan Biden'a atıfla 'Syllipsimopodi bideni' adının verildiği görüldü.

'KAFADANBACAKLILAR BAŞTA 10 KOLLUYDU'

10 kollu fosil, kollarında emiciler olduğu bilinen en eski kafadanbacaklı. Modern kalamar ve mürekkep balığının 10 kolu, ahtapotun 8 kolu, kalamardan ziyade ahtapotla yakın akraba vampir mürekkep balığının 8 kolu ve körelmiş kollar olduğu düşünülen iki lifli filamenti var.

Yani 10 kollu S. bideni, tüm kafadanbacaklıların filamentlere indirgenmeden ve nihayetinde kaybolmadan önce bir zamanlar 10 kolu olduğunu gösteriyor. Whalen'ın ekibine göre 10 kol sayesinde S. bideni'nin yırtıcılığı daha da artıyordu.

'BİLİM İNSANLARINA SAYGISI SEBEBİYLE...'

328 milyon yıllık fosile Biden adının verilmesi ise, 79 yaşındaki siyasetçinin seçilmiş en yaşlı ABD Başkanı olmasından kaynaklanmıyor.

Whalen, 46. Başkan'ın 'antropojenik iklim değişikliğiyle mücadele için ortaya koyduğu planlar ve siyasetçilerin bilim insanlarını dinlemesi gerektiği yönündeki görüşünden' cesaret alarak yaratığa Biden adını verdiğini belirtti.

TRUMP'IN ADI DA SOLUCANA VERİLMİŞTİ

Biden, kendi adını taşıyan bir türe sahip olan ilk ABD Başkanı değil. Solucan benzeri bir caecilian (ayaksız) ve taç şeklinde sarı pulları olan bir güveye önceki Başkan Donald J. Trump'ın adı verildi. Birkaç balık ve bir liken de dahil olmak üzere 9 tür, Trump'ın selefi Barack Obama'nın adaşı oldu.