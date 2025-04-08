Yeni çip krizi kapıda olabilir! Kısıtlama geldi

Yayınlanma: 08.04.2025 - 18:48

Güncelleme: 08.04.2025 - 18:48

Çin, çip üretimi için hayati öneme sahip bazı nadir elementlerin ihracatına yeni kısıtlamalar getirdi. Skandiyum ve disprozyum gibi maddeleri kapsayan bu karar, özellikle telefonlardaki sinyal modülleriyle sabit disklerde kullanılan parçalara ulaşmayı zorlaştırabilir.

ŞİRKETLER ARADA KAYNIYOR

Webtekno'nun dikkat çektiğine göre yeni kurallar artık skandiyum, disprozyum, gadolinyum, terbiyum, samaryum, itriyum ve lutesyum gibi elementleri içeren ürünleri yurt dışına göndermek isteyen firmaların Çin’den özel izin almasını gerektiriyor. Bu durumun Broadcom, Qualcomm, TSMC, Samsung, Seagate ve Western Digital gibi bu malzemelere bağımlı teknoloji devlerini etkilememesi neredeyse imkânsız gibi görünüyor. Üstelik bu, Çin’in nadir toprak elementlerine yönelik getirdiği üçüncü büyük ihracat kısıtlaması olmasıyla dikkat çekiyor.

Skandiyum, 5G telefonlar, baz istasyonları ve Wi-Fi cihazlarında kullanılan filtrelerin üretiminde yer aldı. Disprozyum ise, sabit disk sürücülerinde ve elektrikli araç motorlarında bulunan mıknatısların yüksek sıcaklıklardaki performansını artırmak amacıyla kullanıldı. Her iki elementin de MRAM bellek teknolojilerinde ve radyasyona dayanıklı sistemlerde kritik rol üstlendiği ifade edildi.

Sınırlamaların yalnızca ham maddeyi değil, aynı zamanda bu maddeleri içeren bileşenleri ve son ürünleri de kapsaması, küresel tedarik zincirinde yeni bir belirsizlik dalgası yaratmış durumda. Çin, daha önce antimon, galyum, germanyum ve tungsten gibi başka kritik materyallerde de benzer adımlar atmıştı.

Çin’in attığı bu adımların doğrudan bir ihracat yasağı anlamına gelmediği vurgulansa da her yeni düzenlemenin, üretim zincirinin farklı noktalarında kritik öneme sahip malzemelere ulaşımı daha da zorlaştırdığı ifade ediliyor. Sektör kaynakları, benzer kısıtlamaların önümüzdeki dönemde yeniden gündeme gelme ihtimaline dikkat çekti.