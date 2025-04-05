Yeni gözde oyun belli oldu: inZOI erken erişimde rekor kırdı

Yayınlanma: 05.04.2025 - 00:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 00:00

Sims'in en güçlü rakiplerinden biri olarak görülen yaşam simülasyonu oyunu inZOI, ayrıntılı karakter tasarımı sunması, gerçekçi ve yaşanabilir dünyalar yaratabilme ve diğer simülasyon özellikleriyle oldukça dikkat çekmişti.

Yaklaşık 1 hafta önce 28 Mart'ta Steam'den erken erişime açılan oyun, 1 milyonun üzerinde indirilme ile rekor kırdı. inZOI daha önce de 'en çok istek listesine eklenen oyun'listesinde zirveye çıkmıştı. Oyun erken erişime çıktıktan sonra 1 saat bile geçmeden dünya çapında en çok satanlar listesinde birinci sıraya yerleşti.

Steam'de 13 binin üzerinde incelemesi bulunan oyunun, 'çok olumlu' olarak listelendiği görülüyor.

inZOI, Twitch'te 175 bin eş zamanlı izleyiciye ulaşırken, farklı platformlar dahil edildiğinde milyonlarca izleyiciye de ulaştı.