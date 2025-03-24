Sims'in güçlü rakibi InZoi kısa süreliğine ücretsiz oynanabiliyor

Yayınlanma: 24.03.2025 - 21:43

Güncelleme: 24.03.2025 - 21:43

KRAFTON imzalı InZoi'nin geliştirilme süreci tamamlandı. Oyun normalde 28 Mart'ta çıkıyor ancak oyun çıkmadan deneyimlemek isteyenler InZoi'nin demosunu indirip oynayabilir.

INZOI ÜCRETSİZ OLARAK KISA SÜRELİĞİNE OYNANABİLECEK

Steam'de 40 dolardan satılacak olan oyun bir süredir yayıncıların oyun hakkındaki yorumlarıyla gündemdeki yerini koruyordu. Oyun genel anlamda çok beğenildi ve eğer söylenen kadar iyiyse Sims'in sarsılmaz tahtını sarsabilir.

Electronic Arts imzalı olan Sims, her oyunuyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Oyun, temelde ücretsiz sunulsa bile eklenti paketleri ve karakterlerle ilgili ürünlerin satışlarından inanılmaz gelir elde edilmesini sağlıyor. Sims, bir yaşam simülasyonu olarak alanının en bilinen oyunlarından biri olsa da diğer şirketler ona rakip geliştirmeye çalışıyor.

Sims'e rakip olarak duyurulan Life by You, Paradox Interactive tarafından geliştiriliyordu ancak geçen yıl iptal edildi.