Sims'in güçlü rakibi InZoi kısa süreliğine ücretsiz oynanabiliyor

Yaşam simülatörü tarafında en popüler oyun olan Sims'e rakip olarak gelen ve çok daha gelişmiş bir oynanış sunan InZoi için ücretsiz oynama imkanı sunuluyor.

Sims'in güçlü rakibi InZoi kısa süreliğine ücretsiz oynanabiliyor
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 21:43

KRAFTON imzalı InZoi'nin geliştirilme süreci tamamlandı. Oyun normalde 28 Mart'ta çıkıyor ancak oyun çıkmadan deneyimlemek isteyenler InZoi'nin demosunu indirip oynayabilir.

INZOI ÜCRETSİZ OLARAK KISA SÜRELİĞİNE OYNANABİLECEK

Steam'de 40 dolardan satılacak olan oyun bir süredir yayıncıların oyun hakkındaki yorumlarıyla gündemdeki yerini koruyordu. Oyun genel anlamda çok beğenildi ve eğer söylenen kadar iyiyse Sims'in sarsılmaz tahtını sarsabilir.

Electronic Arts imzalı olan Sims, her oyunuyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Oyun, temelde ücretsiz sunulsa bile eklenti paketleri ve karakterlerle ilgili ürünlerin satışlarından inanılmaz gelir elde edilmesini sağlıyor. Sims, bir yaşam simülasyonu olarak alanının en bilinen oyunlarından biri olsa da diğer şirketler ona rakip geliştirmeye çalışıyor.

Sims'e rakip olarak duyurulan Life by You, Paradox Interactive tarafından geliştiriliyordu ancak geçen yıl iptal edildi.


Etiketler: #InZoi

İlgili Haberler

Sims rakibi olarak lanse edilen Life by You'nun çıkışı ertelendi!

Sims rakibi olarak lanse edilen Life by You'nun çıkışı ertelendi!
The Sims 1 ve The Sims 2 PC için çıktı mı? The Sims 1 ve The Sims 2 fiyatı ne kadar?

The Sims 1 ve The Sims 2 PC için çıktı mı? The Sims 1 ve The Sims 2 fiyatı ne kadar?
Margot Robbie'den yeni proje: The Sims oyunu film oluyor

Margot Robbie'den yeni proje: The Sims oyunu film oluyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler